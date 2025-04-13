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孟晚舟胖了？與小4歲夫現身成都這所學校…原來有淵源

中國新聞組╱北京13日電
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成都七中校慶晚會上，孟晚舟(右)和夫婿劉曉棕開心地對著鏡頭比耶。(取材自微博)
成都七中校慶晚會上，孟晚舟(右)和夫婿劉曉棕開心地對著鏡頭比耶。(取材自微博)

中國華為副董事長兼財務長孟晚舟12日罕見現身成都七中，參加該校120周年校慶活動，夫妻倆互動親密，學生熱情求簽名合影。作為華為創辦人任正非的長女，孟晚舟一向低調，此次現身引來不少關注。

綜合媒體報導，53歲的孟晚舟當天身穿黑白針織套裝，氣質優雅、儀態大方，在一群學生當中像是大姐姐。走到校園裡到處都有爭相上前合影、簽名的學生，而她也都帶著微笑，來者不拒。雖有網友指出她身形略顯發福「胖了不少」，但依舊端莊從容，看上去夫出頭。

孟晚舟與丈夫劉曉棕一同現身，兩人對鏡頭燦笑合影。劉曉棕小她四歲，是成都七中的校友，其與前妻所生的兒子也曾就讀於該校，孟晚舟此番陪同丈夫出席，展現對家庭與感情的重視。

當天兩人漫步在校園內，還遇到當年的恩師，劉曉棕、孟晚舟趕緊上前向老師問好，和老師合影。劉曉棕、孟晚舟和老師交談時壓低了身子，邀請老師有時間去深圳旅遊，離開時，劉曉棕再次和恩師握手告別，讓老師保重身體，夫妻倆對老師都非常有禮貌。網友說，孟晚舟像對待自己恩師一樣尊重劉曉棕的恩師，這太到位了，這也是對丈夫劉曉棕的尊重和愛惜。

劉曉棕和孟晚舟受到了成都七中校長易國棟等人的接待。在成都七中校慶晚會上，鏡頭給到了孟晚舟，孟晚舟起身向大家示意，現場學生一片歡呼。

孟晚舟2007年與劉曉棕結婚，兩人先前都各自有一段婚姻，重組家庭後依舊感情和睦。孟晚舟與前夫育有三名子女，而她與劉曉棕共同育有一女。孟晚舟曾在加拿大被拘留長達三年，期間劉曉棕為其奔走，甚至變賣資產以繳交保釋金，展現深情一面。如今風波已過，兩人攜手出席丈夫母校的活動，也象徵著這段感情的穩固與珍貴。

孟晚舟為爭相上前的學生簽名。(視頻截圖)
孟晚舟為爭相上前的學生簽名。(視頻截圖)
孟晚舟(前排右)應學生要求合影。(視頻截圖)
孟晚舟(前排右)應學生要求合影。(視頻截圖)

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