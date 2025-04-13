我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

川普爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

「世界那麽大，我想去看看」10年前閃辭的女孩現在好嗎？

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南一所中學女教師顧少強十年前的辭職信「世界那麽大，我想去看看」，短短十個字卻在不少人心中激起陣陣漣漪。（取材自新京報）
河南一所中學女教師顧少強十年前的辭職信「世界那麽大，我想去看看」，短短十個字卻在不少人心中激起陣陣漣漪。（取材自新京報）

2015年4月13日，一封辭職信在中國網上爆火，信中只有短短十個字：「世界那麼大，我想去看看」。當年留下這封被稱為「最具情懷」辭職信的河南省實驗中學心理教師顧少強，十年後的今天，還好嗎？

對於十年前是怎樣做出辭職決定的？顧少強近日接受北京新京報專訪時說，其實她很喜歡心理老師的工作。2004年左右從師範大學心理專業畢業，拿到教師資格證，來到河南省實驗中學任教。她喜歡和孩子們在一起，通過溝通調整他們的心理狀態。教學有理論又有實踐，學到的東西馬上用到孩子身上去驗證，這是讓她特別快樂的地方。

但老師這份工作不只是教學，還包括行政、軍訓管理、錄取通知書發放等其他工作。11年的教師經歷讓她進入了職業倦怠期，陷入朝九晚五、日復一日的生活裡，顧少強說，「我不喜歡一眼望到頭的日子」。

顧少強說，她不認為一直旅行、打卡世界各地才算是看世界。只要她有錢、有閒、有心情，...
顧少強說，她不認為一直旅行、打卡世界各地才算是看世界。只要她有錢、有閒、有心情，就去往前走，這是終生目標，現在也沒有停下。（取材自新京報）

顧少強表示，當年她寫下辭職信前，是那學期最後一節心理課，初一的學生正在給兩年後的自己寫一封信。學生們在講台下寫，她也在想：「我20年以後的生活會是怎麼樣？」

「20年後，我已經55歲，正是退休的年齡，難道就這樣過一輩子？我突然意識到安穩、一成不變的生活並不是真正想要的，我還有好多夢想沒實現」，顧少強說。

因此，20分鐘後顧少強就決定辭職。在構思辭職信時，顧少強想到曾看過一本書寫道：「世界很大，如此浩瀚，來一趟不易」，以此為靈感，她寫下了「世界那麼大，我想去看看」，希望在今後的時間，用另外的生活方式來認識世界。

辭職後，顧少強開始了她的旅行生活，去過成都、重慶、杭州、紹興等地。出發時，顧少強拿著人民幣1萬1,000元（約合新台幣4萬9,500元）積蓄，有次為省錢住8人間青旅，發現同住的4人中竟有3個也是辭職來旅遊的。

顧少強說，她熱愛旅遊，在她看來，旅遊不只是打個卡，而是體會、融入當地人的生活。在古鎮，我會背一個小竹筐，逛早市買當地新鮮蔬菜回來做。還跟客棧老板聊天，學習包小餛飩、三角粽。

三個月後，她決定定居在四川青城山下的街子古鎮。2015年10月，顧少強和此前在雲南結緣的先生結婚，共同裝修、經營客棧民宿，一年後，她們的女兒出生。顧少強表示，她愛街子古鎮樸素寧靜的生活，不願再擠進繁華都市。

對於現在經營客棧（民宿）是否是她理想中的生活？顧少強說，客棧的生活很繁瑣，柴米油鹽都要想到，但也有詩意，空閒時她就練字、彈古琴、喝茶，忙的時候就努力賺錢。

「我從一個『小白』開始重新學習經營客棧的經驗。不知道刷過多少馬桶，換過多少次床單。有很多突發事件沒有辦法去預料，如夏天晚上突然停電，又或者是客人喝酒鬧事。客棧用井水，每次斷電都抽不上來，我就要一邊安撫客人，一邊從隔壁超市買上很多水送到客人房間。」

顧少強表示，開客棧讓她增加了許多生活的閱歷和經驗。「客棧女掌櫃」的生活也讓她有更多自由，探索了生活方式的另一種可能。旅遊淡季時，她就帶著女兒出去散心，現在除了新疆、西藏，其他省份她和女兒都踏足過。

辭去安穩的教職，十年後的今天回頭看，後悔嗎？顧少強說，任何選擇都會有捨有得，大家覺得她捨掉了穩定的工作，但沒有看到她這些年內心的豐盈。

「一個人想明白自己要過什麼樣的生活很重要。我對生活的要求很簡單，從不會被物質的東西困住，到現在沒買房子，衣服很少有（人民幣）100元以上的。我認為夢想、家人、孩子，自由、快樂更重要。」

河南 退休 新疆

上一則

中國公布全球首個6G試驗網 可對網路內物體精準定位

下一則

第5屆消博會海南開幕 宣示提升中國消費市場吸引力

延伸閱讀

大雪落花棚（二二）

大雪落花棚（二二）
韓最大在野黨魁 李在明辭職 全力參選下屆總統

韓最大在野黨魁 李在明辭職 全力參選下屆總統
紐約市警留不住人 退休人數較去年暴增129%

紐約市警留不住人 退休人數較去年暴增129%
哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職

哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事