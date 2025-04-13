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中國公布全球首個6G試驗網 可對網路內物體精準定位

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中國近日首次公開全球首個6G通智感融合外場試驗網，據稱6G將可像雷達一樣對網路內的物體實現精準定位。（取材自央視新聞）
中國近日首次公開全球首個6G通智感融合外場試驗網，據稱6G將可像雷達一樣對網路內的物體實現精準定位。（取材自央視新聞）

據中國央視新聞報導，「紫金山實驗室」近日在江蘇南京舉辦的2025全球6G技術和產業生態大會上，首次公開了最新構建的全球首個6G通智感融合外場試驗網。中國科學院院士、紫金山實驗室主任尤肖虎表示，未來的6G網絡不僅速度快，而且具備感知功能，可以像雷達一樣對網絡內的物體實現精準定位。

尤肖虎指出，該技術可運用於低空物流、低空安防等場景，將為6G技術創新、培育6G未來產業提供原創技術支撐。

人民網報導，紫金山實驗室首次公開的全球首個6G通智感融合外場試驗網，可圍繞6G六大應用場景進行技術驗證測試，在國際上率先實現較5G提升10至100倍的極致連接能力和高精度目標感知新能力，目前已率先開展6G低空巡檢、低空物流、低空安防等應用演示和商業應用試點，為中國持續推進6G技術創新和培育發展6G未來產業提供重要支撐。

尤肖虎說，「大家知道雷達具有感知能力，但是我們現在要把雷達功能和通信功能都做到基站上，讓基站在實現通信的時候，通過它發射的電波回波，也能夠感受到1公里甚至更遠地方的一些物體，這就是『通感一體』基本的概念。」

尤肖虎指出，在未來的6G時代，一些新興領域將有非常重要的應用前景，比無人機，在無人機飛行的同時，既要和它進行通信，又要能感知到無人機，特別是一些非法飛行的無人機飛到某個區域內，要能夠感知到它，就可以用「通感一體」，既支持無人機的通信，又可以支持無人機的感知。

尤肖虎稱，預計在2030年左右，6G技術將逐漸投入商用，將再一次改變人類生活和工作方式，支撐新的變革。

學者預期，6G技術將在2030年左右逐漸投入商用，將再次改變人類生活和工作方式。...
學者預期，6G技術將在2030年左右逐漸投入商用，將再次改變人類生活和工作方式。（路透）

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