中航司拚營收 紛把班飛機座椅「變薄」 旅客：乾脆賣站票

東航輕薄座椅。（取材自小紅書）

南方航空（南航）日前將飛機座椅換成「輕薄版」引來網民吐槽是「向廉航 看齊」，不過航空公司似乎不以為意，因為有旅客反映，除了南航，中國東方航空（東航 ）、海南航空（海航）等部分航班也跟進採用了「超薄座椅」。再度引來大批網民嘲諷：「又想多加座多賣錢，真是窮瘋了」，「接下來要賣站票了」，「不如全拆了，裝上地鐵 鋼管扶手和吊環更環保經濟」。

據南方都市報報導，有網民近日發帖稱，南方航空公司的座椅換新，椅背比以前薄了許多，吐槽「沙發椅」變「硬座」，「硌得慌」，機票價格還沒變便宜。南航當時證實，確實從今年3月上旬開始司部分航線飛機換上了「超薄座椅」，並稱「安裝輕薄型座椅不代表廉價，更不代表低端，與航司定位和票價水平無關」。

東航輕薄座椅被旅遊吐槽座位空間依然狹窄，前座乘客略為放下椅背就沒太多活動空間。（取材自微博）

據了解，無論是配置輕質座椅，還是飛機餐縮水，已成為了各航司為實現降本增效的新一輪嘗試。這從另有網民近日在網上發帖稱，東航、海航等部分航班也採用了「超薄座椅」可看得出來。不過不少旅客反應體驗不佳，覺得輕薄座椅坐起來像「硬座」、「刀片椅」、「老虎凳」，並質疑航空公司因此能加裝更多座椅，「反而座椅空間變小了」。

報導引述社科院財經戰略研究院研究員魏翔表示，各航司出現「減配」的情況，是由於行業所面對的需求也出現了變化，這不僅推動航空公司進行成本調整，也提示政府需加強行業監管的力度。

南航輕薄座椅。（取材自微博）

網民們則紛紛留言嘲諷：「那麼能不能前後距離左右距離稍微大點呢，現在人營養好愈來愈大個了」，「要不考慮增加一些站位吧」，「變薄如果是想多加幾排椅子，那是真的壞，本來就又擠又悶，再更多人的話以後出行坐飛機就是找罪受」，「不如考慮全部拆了，裝上地鐵鋼管扶手和吊環更環保經濟，乘坐飛機同時還能強身健體」，「以後馬上水也不給喝了，這樣廁所也可以取消了」。