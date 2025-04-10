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「抬起腿都Ok的」 女主播搞性暗示賣枕頭 4天破百萬元

中國新聞組╱綜合報導
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一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)
一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)

近日，一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作十分挑逗，還說「想要上高速，我們順坡就下，但是我們要握緊方向盤」等與帶有性暗示的言語，兩小時場觀30萬，四天銷售額就破100萬，引發網友關注；據了解，該帳號已被禁言，當地公安稱已去公司核實情況。

瀟湘晨報報導，「畢加索家紡XX」直播間日前銷售一款多功能趴睡枕，商品詳情頁中產品介紹為玩手機緩解腰部、頸部壓力。只見女主播姿勢不停變換，側躺在趴睡枕上，將一條腿抬起，介紹說：「抬起腿也都是Ok的」、

「倒車入庫的話，咱們就往前面一趴。開始飆車的話，溫馨提示一定要握好方向盤」，女主播更是親自趴在趴睡枕上面顯示。

女主播的互動中充斥著各種「擦邊」的性暗示言語，開播短短兩小時，觀看人次就超過30萬人，同時在線人數達3000人；短短四天時間，這款枕頭的銷售額已經超過百萬元，擦邊直播成為了其流量密碼。

據報導，此事暴露出的部分直播業者為了追求流量，突破商業倫理底線，拿擦邊內容作為低成本高收益營銷手段的做法。此前，有汽車直播間暴露不雅畫面，深夜直播間裡穿著性感等，都是直播從業者費盡心思、不惜以低俗行為吸引眼球的表現。

相對於明目張膽的違法違規，「擦邊」不易讓平台監測發現，相關監管也有一定滯後性。比如此次涉事帳號從開播到封禁歷時四天，期間平台算法持續為其推送流量。就算最終被發現，涉事主播被處罰封號後，換個帳號、換個平台，還可重操舊業，綜合收益遠大於成本。

一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)
一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)
一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)
一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)
一名女主播直播賣枕頭時，肢體動作挑逗。(視頻截圖)
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