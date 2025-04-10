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東北虎飼養員端食物入狼圈 兩隻狼為何嚇得瑟瑟發抖？

中國新聞組／北京10日電
兩隻狼見到東北虎飼養員後，爭相蜷縮到牆角，四肢還不斷發抖。（視頻截圖）
兩隻狼見到東北虎飼養員後，爭相蜷縮到牆角，四肢還不斷發抖。（視頻截圖）

據網傳視頻，河南某動物園內，一名飼養員端著食物走近狼舍，竟把兩隻狼頓時嚇到搶著一起蜷縮到牆角發抖。飼養員稱自己主要飼養東北虎和獅子，也許是身上的「虎味」嚇壞了狼，打趣說「我真沒打它倆」。專家表示，飼養員身上殘留的老虎氣味，確會喚醒兩隻狼深埋心底的恐懼記憶，才會表現出蜷縮、發抖等害怕行為。 

據新民晚報、FM93浙江交通之聲報導，近日一段「東北虎飼養員投餵狼，狼躲在牆角發抖」視頻在網上流傳，引發廣泛關注。

視頻顯示，在河南某動物園內，飼養員端著食物走近狼舍，兩隻狼原本還在悠閒踱步，可當飼養員進入狼圈後呼喊兩隻狼過來吃雞，兩隻狼看清來人後，竟瞬間一起蜷縮到牆角，身體瑟瑟發抖，目光不敢正視飼養員。飼養員還對兩隻狼說：「我來給你倆送雞來了，你倆不要在網上網暴我了，現在大夥都說我揍你倆了，我都不打狼的」。

視頻中的飼養員張女士事後接受採訪時表示，自己是一名動物飼養員，主要飼養東北虎、獅子和狼。由於平時跟老虎接觸得比較多，身上就沾了老虎的味，沒想到自己剛踏入狼舍範圍，狼聞到她身上的味道就很害怕，有如此強烈的反應，「都哆嗦了半年了，我真的沒有打它倆，它不是看到我害怕才哆嗦的」。

對於狼見到飼養員發抖的原因，有網民戲稱：「這就是血脈壓制啊，估計飼養員身上帶著老虎的味道，狼從骨子裡就害怕」，「狼內心os：你身上全是老虎味」，「原來狼也有這麼膽小的時候，真是一物降一物」； 還有網民聯想到職場，感慨： 「像遇到氣場強大的領導，下屬瞬間沒了脾氣」 ，「狼崽秒慫的樣子像極了開會時的我，自帶大老氣場的飼養員果然不一般」。

也有部分網民對動物園的管理提出疑問，「是不是應該避免這種情況，畢竟會讓動物產生不必要的應激反應，影響它們健康」。

動物行為專家對此現象解讀稱，從生物學角度看，狼與老虎雖同屬食肉目，但老虎作為體型更大、更強大的頂級掠食者，在自然界中便是狼的強勁對手，長期的生存競爭使得狼在基因層面就對老虎產生本能恐懼。即使這兩隻狼在動物園中從未與老虎直接接觸，可飼養員身上殘留的老虎氣味，足以喚醒它們深埋心底的恐懼記憶，進而表現出蜷縮、發抖等害怕行為。 

專家還指出，動物對氣味極為敏感，這種基於氣味識別引發的行為反應，在野生動物世界中十分常見，是動物適應環境、趨利避害的重要方式。

河南

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