這地方能「回血」 長沙00後月花千元租農村房 一住10年

小梁租的院子。（取材自瀟湘晨報）

二樓小院，竹林環抱，在長沙從事房地產 工作的00後小伙小梁放棄在城市合租房，而是選擇到農村院落居住，和朋友一起合租一百多平方米，體驗小時候的農村生活。在他看來，盡管院子有些簡陋，但在生活之外，院子帶給他的更多是心靈的放鬆。目前院子租金 是一個月1000元（人民幣，下同），小梁一口氣簽了10年合同。

小梁和朋友們在院中聚會。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，小梁稱這間院子是他和幾個年輕朋友一起租的，「我從小也是在農村長大，看到農村的場景很親切。」他說，與這間院子是一見鍾情：「一次偶然機會帶客戶看房，導航偏差路過這間小院，當時就感覺回到了小時候。」、「這間院子最吸引我的還是環境，很安靜，有樹有水還有山。很清閒，後面還有個池塘，沒事可以釣魚 。」

小梁介紹，目前這間院子的租金是一個月1000元，他一口氣簽了10年合同。

小梁和朋友們在院中聚會。（取材自瀟湘晨報）

小梁也承認一部分原因是村裡的房子相較於市區的房子便宜太多：「在長沙，花同樣1000元可能也就是租一個合租單間。」這間院子一共兩層，大概五個房間，還有一個廚房和儲藏間、院子和幾處小菜園，共計一百多平方米。「一個月水電房租加起來差不多有1200元。」

小梁和他的朋友們（右二為小梁）。（取材自瀟湘晨報）

小梁說，「在市區工作累了，心情煩躁時，這個地方很『回血』。我之前總去湘江邊坐著，一直很期待有一個安靜、私密的地方。」