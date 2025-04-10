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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

全力救A股 中國國家隊2天砸2800億 野村：料干預數周

記者林茂仁／綜合報導
中央匯金公司為首的「國家隊」大舉進場買進A股後，陸港股市9日逆勢收紅。（中新社）
中央匯金公司為首的「國家隊」大舉進場買進A股後，陸港股市9日逆勢收紅。（中新社）

中央匯金公司為首的「國家隊」大舉進場買進A股後，陸港股市9日逆勢收紅，A股上證指數大漲1.31%，香港恒生指數也由黑翻紅上漲0.68%，外界估計，國家隊短短兩天就砸下2800億元（人民幣，下同，約381億美元）買進A股，外界估計國家隊的銀彈至少還有上兆元可以進場。A股受激勵，10日開盤指數走高。

投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾之下，金融市場尤其是股市首當其衝，中國方面預計在中國人民銀行支持下，類平準基金將在未來幾周大舉干預股市；而人行本身也可能更快實施降準降息，但不會選擇讓人民幣有實質性貶值。野村並維持中國今年GDP增長4.5%預期。

財經網報導，中央匯金在4月7日至8日兩天內，透過買進滬深300ETF等增持金額估計超過1000億元，帶動相關ETF兩天成交金額高達2141.8億元，其中，淨流入就有1379億元，顯示有不少資金跟進國家隊的腳步進場。

數據顯示，光是4月8日一天，全部ETF獲資金淨流入金額合計達到1117.8億元，創出歷史新高。其中華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、南方中證1000ETF和嘉實滬深300ETF等六檔市值型ETF單日均獲資金淨流入超過百億元。

中央匯金公司是中國國務院批准設立的國有獨資投資公司，專門負責管理國有金融資產，比如控股四大國有銀行、券商、保險公司等。在A股市場，它被稱為「國家隊」主力，每次在市場劇烈波動時出手。

國家隊另外兩家包括中國國新於4月7日公告增持央企股票、科技創新類股票及ETF，首批投入800億元；中國誠通宣布計畫使用1000億元再貸款資金增持上市公司股票，合計中國誠通、中國國新等國有資金在兩天內合計砸下約1800億元，主要投向央企及科創類股票。

據了解，截至2024年底，國家隊（含匯金、社保、證金等）持倉總市值達3.88兆元，銀行股占比近80%，其他主要是科技、醫藥等戰略領域類股，在2025年4月最新增持後，估算總持倉已突破4兆元。

中國國家隊近兩日直接投入資金約2800億元（匯金1000億元+國有平台1800億元），加上中長期資金跟進買進A股，帶動A股9日開低走高，上證指數收在當天最高點3186點，上漲41點，漲幅1.31%。

中央匯金表示，將繼續發揮好資本市場穩定器作用，有效平抑市場異常波動，該出手時果斷出手。下一步，中央匯金公司將堅定增持各類市場風格的ETF，加大增持力度，均衡增持結構。

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