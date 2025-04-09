河南男礦井下斷臂 查封800噸煤抵37萬賠償 但遲未拍賣

王先生工作中受傷，被鑒定為八級傷殘。（取材自大風新聞）

河南 的王先生在煤礦巷道中打鑽施工時，胳膊被鑽機擰斷，被鑑定為八級傷殘，勞動仲裁認定企業需支付王先生工傷補助金37萬餘元；然而煤礦商遲遲不支付，法院查封了等值的800噸煤，因故拍賣 遲遲未進行。

大風新聞報導，王先生於2022年3月應聘到河南平禹新明煤業上班，2022年5月9日，王先生在礦井下風巷打錨索，手扶錨索托盤過程中，左胳膊被鑽機擰傷，當地醫院診斷為左尺橈骨粉碎性骨折、左尺骨莖突骨折，禹州市人力資源和社會保障局認定為工傷。禹州市勞動仲裁委裁定公司需支付包括傷殘補助金、醫療補助金等共37萬餘元，於裁決10天內支付，但煤礦卻遲遲不支付。

無奈之下，王先生向禹州市人民法院申請強制執行，法院扣押涉事煤礦的800噸煤，「說是這些煤價值37萬，拍賣以後可以償還我們的錢」，但最終卻未能順利評估價值拍賣。

王先生妻子吳女士表示，她曾向法院及涉事煤礦提出拉走800噸煤自行處理，卻遭到礦上拒絕。在多次交涉中，涉事煤礦易主，2024年上半年煤礦的營業執照曾被查封，「當時礦上很著急，就主動找我協商。」雙方簽下和解協議，煤礦方承諾自2024年9月15日開始，每月15日之前必須付給吳女士3萬元，直至所欠37萬元欠款全部付完為止。但吳女士指控：「礦上給了三個月，就再也不給了。」

承接該煤礦的董姓負責人認為他們沒有承接債務，並說法院查封的那批煤之前就已經被另一個法院查封，在這樣的情況下，禹州法院拉走拍賣是不妥的。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，煤礦雖轉手，但仍為同一法人主體，不能以未接收債務為由逃避責任，王先生工傷賠償債務應隨煤礦轉讓一並轉移，現任老闆需承擔賠償責任。