我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區公車路線重整 6月底上路

無證客安置資金要撤回1.8億 紐約市府提告

河南男礦井下斷臂 查封800噸煤抵37萬賠償 但遲未拍賣

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王先生工作中受傷，被鑒定為八級傷殘。（取材自大風新聞）
王先生工作中受傷，被鑒定為八級傷殘。（取材自大風新聞）

河南的王先生在煤礦巷道中打鑽施工時，胳膊被鑽機擰斷，被鑑定為八級傷殘，勞動仲裁認定企業需支付王先生工傷補助金37萬餘元；然而煤礦商遲遲不支付，法院查封了等值的800噸煤，因故拍賣遲遲未進行。

大風新聞報導，王先生於2022年3月應聘到河南平禹新明煤業上班，2022年5月9日，王先生在礦井下風巷打錨索，手扶錨索托盤過程中，左胳膊被鑽機擰傷，當地醫院診斷為左尺橈骨粉碎性骨折、左尺骨莖突骨折，禹州市人力資源和社會保障局認定為工傷。禹州市勞動仲裁委裁定公司需支付包括傷殘補助金、醫療補助金等共37萬餘元，於裁決10天內支付，但煤礦卻遲遲不支付。

無奈之下，王先生向禹州市人民法院申請強制執行，法院扣押涉事煤礦的800噸煤，「說是這些煤價值37萬，拍賣以後可以償還我們的錢」，但最終卻未能順利評估價值拍賣。

王先生妻子吳女士表示，她曾向法院及涉事煤礦提出拉走800噸煤自行處理，卻遭到礦上拒絕。在多次交涉中，涉事煤礦易主，2024年上半年煤礦的營業執照曾被查封，「當時礦上很著急，就主動找我協商。」雙方簽下和解協議，煤礦方承諾自2024年9月15日開始，每月15日之前必須付給吳女士3萬元，直至所欠37萬元欠款全部付完為止。但吳女士指控：「礦上給了三個月，就再也不給了。」

承接該煤礦的董姓負責人認為他們沒有承接債務，並說法院查封的那批煤之前就已經被另一個法院查封，在這樣的情況下，禹州法院拉走拍賣是不妥的。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，煤礦雖轉手，但仍為同一法人主體，不能以未接收債務為由逃避責任，王先生工傷賠償債務應隨煤礦轉讓一並轉移，現任老闆需承擔賠償責任。

拍賣 河南

上一則

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

延伸閱讀

猩猩幼崽穿衣扎辮惹議 河南動物園稱保暖好看 學者這麼說

猩猩幼崽穿衣扎辮惹議 河南動物園稱保暖好看 學者這麼說
249萬打造觀摩路線「形象工程」 河南縣官刷白牆雙開

249萬打造觀摩路線「形象工程」 河南縣官刷白牆雙開
藍副主席夏立言、馬辦執行長蕭旭岑訪陸 籲加強交流

藍副主席夏立言、馬辦執行長蕭旭岑訪陸 籲加強交流
夏立言見河南省委書記 重申「九二共識」推兩岸和平

夏立言見河南省委書記 重申「九二共識」推兩岸和平

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點