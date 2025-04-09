南京地鐵出現詭異人臉 網友一抬頭驚呼「活見鬼了」

網友曬出其他嚇人的地鐵廣告。（取材自微博）

近日，有網友在社交媒體上發帖吐槽，乘坐南京地鐵 3號線時，被一張詭異人臉嚇了一跳，仔細一看才發現是車廂外貼的廣告；該則貼文引發網友熱烈討論，有人批評廣告太嚇人，「晚上會被嚇哭」、「活見鬼了」。據了解，該廣告出自將上演的話劇，南京地鐵表示已與廣告商溝通，將在近日撤掉這張海報。

現代快報報導，引發討論的廣告海報出自話劇「海底兩萬里」，畫面上有些「詭異」的男性人臉，是鸚鵡螺號的大副弗利波斯。從車廂外的完整圖像可看到，海報上共有五名角色，列車停穩後，玻璃門正好映照出海報最右邊的角色，引發了大家的誤解。

相關話題衝上熱搜，話劇官方帳號也在社交平台上回應，稱「聽說有南京的寶寶被我的地鐵廣告嚇到了」，強調該劇沒有任何恐怖驚悚元素，還老少咸宜，童叟無欺，歡迎民眾和海報偶遇時打卡留念。

地鐵廣告嚇人不是第一次，有網友PO出其他照片，表示地鐵的玻璃搭配外面的廣告，有時候真的很嚇人，「尤其是真人拍的廣告牌配上打光，一抬頭能給人嚇一激靈」、「上下班就夠累了，誰能想到還有這波精神攻擊」。