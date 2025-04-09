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新聞焦點／央視調查：66%民眾支持寵物上高鐵

中國新聞組／北京9日電
中國鐵路部門8日起打算在京滬高鐵部分車次試辦「高鐵寵物託運」服務。示意圖。（中新社）
中國鐵路部門8日起打算在京滬高鐵部分車次試辦「高鐵寵物託運」服務。示意圖。（中新社）

京滬高鐵試行寵物託運服務，中國飼主們可以更輕鬆地帶毛孩們出遊了。為了減少對其他乘客的影響，京滬高鐵採用「人寵分開」模式，試圖在飼主與非養寵人之間找到平衡，並在寵物貓狗數量日漸增加的大環境下，踏出寵物友善的重要一步。

澎湃新聞報導，近年來，旅客關於高鐵能否提供寵物運輸服務的諮詢愈來愈多，根據「2025年中國寵物行業白皮書」的調查數據，2024年，有18.7%的飼主在寵物出行上有消費，相較2023年時的調查增加了4.9個百分點。有28.3%的飼主在攜帶寵物出行這件事上遇到困難，其中，80後對攜帶寵物出行的困擾比率最高，達到了31.5%。

為了將自己的寵物狗帶回家鄉過年，在北京工作的楊凌在去年春節前曾計畫放棄高鐵，選擇耗時五倍的大巴回家，但工作人員表示，寵物和其他貨物一樣只能放在封閉的行李艙內，但風險自負。最終，楊凌放棄了過年攜寵回家，將狗留在了北京寄養。

去年5月，中國鐵路客戶服務中心推出高鐵寵物運輸調查問卷，調查「是否願意嘗試高鐵寵物運輸」、「非養寵人士有何建議」等問題，讓「攜帶寵物上高鐵」等相關話題衝上熱搜。一些媒體也針對是否支持寵物上高鐵發起了投票，例如央視新聞公眾號的一項有2萬人參與的投票顯示，有66%的人支持寵物上高鐵。

不僅是高鐵，隨著寵物出行需求量增多，從去年開始，多家航空公司首次推出寵物進客艙服務，一些城市的巴士也推出寵物友好型服務，讓主人可以為寵物預定座位一同出行。

但不是每個人都喜愛貓狗，更有人擔心寵物毛髮會引發過敏問題。寵物進入公共生活的確有現實需求，但不能只是養寵人的狂歡，增加適當的人力投入引導也非常必要。畢竟寵物友善不是「獨寵」某一方，而是得讓大家都舒坦。

寵物 投票 春節

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