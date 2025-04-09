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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

記者黃雅慧／綜合報導
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澳洲投行麥格理分析，美國關稅將使中國經濟受創，因此中國官方將利用刺激措施抵消關稅衝擊。（美聯社）
澳洲投行麥格理分析，美國關稅將使中國經濟受創，因此中國官方將利用刺激措施抵消關稅衝擊。（美聯社）

受到關稅戰衝擊外貿下，中國必須再推政策穩房市以提振內需。澳洲投行麥格理分析，美國關稅或將使中國經濟受重創，因此中國官方將利用刺激措施抵消關稅衝擊。預計先是加快實施財政計畫；如果還不夠，可能會在今年稍後推出更多樓市政策。中媒報導稱，目前武漢、昆明、重慶、蘇州等城市正在研究儲備推動房市進一步止跌回穩政策舉措。

路透引述麥格理分析稱，如果美國不撤消對中高額關稅，中國國內生產總值（GDP）增速下滑2至2.5個百分點。而為了達到全年經濟增長約5%左右目標，期間推出更多政策支持。而決定性因素仍在房地產市場，畢竟房地產不僅本身就很重要，其財富效應也是消費的關鍵，房地產市場低迷是導致消費疲軟的一個主要因素。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶分析，「銀四」是樓市重要節點，其成色將直接影響年中市場預期及量價修復節奏。近期在外需承壓情況下，擴內需政策有望進一步發力，房地產作為內需重中之重，第二季政策有望加快落實。

平安證券房地產行業首席分析師楊侃認為，短期中國出口或面臨衝擊，穩經濟穩增長背景下，或需要消費和投資更多發力，而住房消費為最大的消費、地產投資也是投資重要組成，穩地產意義重大，如核心城市限購仍有進一步鬆綁空間；進一步降息及下調公積金利率，從而降低居民實際房貸利率；進一步打通收儲及城中村改造等政策堵點。

國金證券研報認為，4月底中央政治局會議或是政策加碼的關鍵時間點之一；從手段來看，城中村改造、收儲、一線城市放鬆或成為政策發力方向。

證券時報報導，多個城市正在研議新的房市政策，比如蘇州市將進一步擴大「兩智一全」項目範圍，研究推出相關政策，探索建設更加多元化高品質的住房產品；將進一步降低交易成本。

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