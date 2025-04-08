前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

48歲前NBA 球星、CBA外援馬布里（Stephon Marbury）成為中國女婿了。他7日在微博發布影片稱，已與參加「中國好聲音 」的歌手汪妤凌在美國費城 領證結婚。消息發布後網友紛紛表示祝福，稱讚兩人郎才女貌十分般配。

馬布里在微博文中寫道，「這是一條官方視頻，是的，我們結婚了」。影片當中，馬布里與汪妤凌一同出鏡，表示兩人於2月10日在美國費城領證結婚；馬布里說：「我馬上就是有中國爸爸媽媽的女婿了。」隨後還用一口中文說出：「中國女婿，武漢女婿」，兩人滿臉笑容。

前NBA球星馬布里（右）官宣與歌手汪妤凌結婚。（取材自微博）

綜合紅星新聞、都市快報等媒體報導，1977年生的馬布里是前美國職業籃球運動員，司職控球後衛，效力NBA時期綽號「獨狼」。在離開NBA後轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），2012年起效力於北京首鋼籃球俱樂部。他是CBA史上第一個獲得中國「外國人永久居留證」的外援，曾三度帶領球隊拿下CBA總冠軍，並獲北京市政府授予榮譽市民稱號。

2018年2月，馬布里宣布退休，此後出任北京紫禁勇士籃球俱樂部主教練。馬布里獲准在中國永久居留，他曾表示，「之所以申請中國『外國人永久居留證』（中國綠卡），因為我感覺到中國就是我的家。」

汪妤凌1984年出生於湖北武漢， 2012年參加「中國好聲音」而進入公眾視野，此後發行多張專輯。

事實上，兩人的戀情其實早有跡可循，在兩人的短視訊帳號上可看見頻繁出現互動的場景。今年年初，兩人還一同現身美國多地，公開出席多場活動。

網友在留言區紛紛送上祝福表示恭喜，有人笑稱「什麼時候能吃到喜糖？」還有人要他們趕緊生個娃，「中國籃球看你倆了」。