關稅戰恐慌 金價跳水 人行續增持 民眾排長龍搶購

近期國際黃金價格走跌，並不影響中國民眾清明連假期間搶購黃金。圖為4月5日，內蒙古呼和浩特市一商場內，民眾正在選購金飾。（中新社）

美國總統川普對等關稅嚇壞國際金融市場，投資人被迫賣掉手中黃金解決流動性問題，促使金價 從歷史高點跌落，「金價連續跳水」等話題衝上微博熱搜；但看好黃金長期的避險功能，除人民銀行增持黃金，中國各地更出現民眾趁清明長假到珠寶店搶購金飾，武漢 、深圳等多地店家只好祭出限購令。

綜合每日經濟新聞、極目新聞等媒體報導，國際金價在創下歷史新高後連續下跌。但之前黃金表現強勢，加上關稅戰帶來的恐慌心理，讓許多消費者趁著這波價格下跌擁抱黃金。一方面顯示部分投資者不得不拋售黃金來彌補在其他資產上的虧空，另一方面也顯示黃金仍是眾多投資人的避險首選。

武漢湧現排隊買黃金的人潮，周大福、周生生、老鋪黃金等多家珠寶品牌店客流湧動，試戴、購買的顧客絡繹不絕。

一名珠寶品牌店員表示，老鋪黃金商品均為一口價，金價漲跌對其價格並沒有太大影響，排隊的顧客從4月3日開始就沒有停止，無論是基礎款還是網紅爆款都缺貨。店鋪負責人表示，為防止黃牛代購，門店現在推出限購政策。

深圳水貝各主要黃金珠寶賣場也是人山人海，還有不少拉著行李箱的外地遊客在選購金飾。有遊客表示，所以「跨城」前來買金，「對黃金價格未來的走勢依舊充滿信心。」

盡管金價動盪，多數民眾都看好金價未來走勢，除了金飾，最近市場對金條的需求也明顯增加。中國工商銀行上海分行徐家匯支行副行長郭佳莉透露，現在大部分客戶比較熱衷買10克、20克規格的金條，供不應求。

民眾大買黃金，也帶動銀行黃金回購業務火爆。央視報導，數據顯示，今年第一季度，工行上海地區的黃金回購總重量同比增加57%，並出現客戶群體更年輕化、回購產品更多元等新趨勢。

另外，全球經濟面臨動盪之際，中國官方也加大增持黃金力道，中國人民銀行連續5個月增持黃金。人行7日公布數據顯示，3月末黃金儲備為7370萬盎司，較2月末的7361萬盎司增加9萬盎司。央行 從去年5月後一直按兵不動，去年11月則重新增持黃金。

21世紀經濟報導指，此前金價漲至歷史新高之後轉跌，關鍵原因是市場陷入極度恐慌之際，遭受巨大損失的投資人不得不拋售黃金彌補在其他資產上的虧空，報導引述德意志銀行分析師Michael Hsueh的看法表示，導致黃金超常規升值的驅動力可能會持續下去。各國央行的購金行為、黃金ETF持續獲增持等，都將為金價提供額外支撐。