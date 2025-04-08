低空20米飛過鬧區 中國第6代隱形戰機殲36 成都現蹤

殲36超低空飛行。（視頻截圖）

中國第六代隱形戰鬥機（外界估計將命名「殲36」）7日再現身四川成都上空，並以極低高度低飛。據網友拍攝短片顯示，殲36飛過馬路上空，目測高度可能僅約20米；網友表示，由於距離很近高度又低，再加上有地面參照物對比，一種莫名的壓迫感自動產生，已經有點轟炸機的感覺。

短片畫面顯示，在一條主幹道上，殲36突然轟鳴而至，橫越馬路上空，高度比路燈高不了多少。近距離短片顯示飛機細節一清二楚。網友稱，「隨隨便便就飛過鬧市區，都不想保密了，看樣子量產不遠了」。

自媒體指出，由於採用無尾三角翼布局，沒有傳統戰機明顯的垂尾，只看到翼尖上下「開裂式」作動面變化；「就這麽四小塊面板就能令這架大型飛機減速，同時還能實現姿態控制，不得不說中國航空工業相當厲害。」

此外，殲36定位屬於戰鬥轟炸機，至於具體尺寸多大，這次超低空飛行剛好有參照物，幾乎「貼地」飛行剛好和路燈高度差不多。常規情況下這種快速路邊燈桿，長度大約是12米，參照對比測算殲36機長約22米。

但六代機畢竟還未公開，性能參數全靠猜。參考英國雜誌「航空航天」此前報導，認為殲36翼展19.81米、機長22.56米，配套3架10噸級渦扇發動機，最大起飛重量約56噸。最大燃油攜帶量約25噸，最大內置載彈量9噸，作戰半徑超過2700公里，最大飛行速度1.8馬赫。

香港 媒體指出，配備3架引擎的殲36由中國航空工業集團旗下成都飛機工業集團研製，去年底首度在成都上空亮相。今年3月殲36第二次「公開」試飛，顯示三架引擎同時開啟。目前最受軍事迷關注的是，殲36會否參與今年9月的抗戰勝利80周年閱兵式，飛過天安門 上空。