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哇，這醬油般的膚色…河北釣魚大爺獲封「八級釣帝」

中國新聞組╱北京7日電
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視頻河北唐山一釣魚大爺因曬成炭黑走紅，後面跟著的是他的「黑閨密」。(視頻截圖)
視頻河北唐山一釣魚大爺因曬成炭黑走紅，後面跟著的是他的「黑閨密」。(視頻截圖)

曬得越黑，段位越高，河北唐山幾位釣魚大爺憑「醬油色」皮膚竟然「一戰封神」！網友看後表示，這炭黑膚色，起碼「八級釣帝」，一看就是釣魚老手。

山東閃電新聞報導，近期河北唐山幾個釣魚老爺子火了，倒不是他們釣上百斤巨物，而是那身被曬成「醬油色」的皮膚，不僅黝黑發亮，連脖子和手臂都像塗了層巧克力醬。這幾位老大爺騎著電瓶車釣魚時，被網友偶遇並拍下一段視頻傳至網路後，很快就有數十萬網友點讚。

其中，最前面的一位老大爺膚色最重，後面跟著的另外兩位老大爺膚色同樣深厚，看著就是經常一起釣魚的老夥伴。這幾位釣魚大爺的皮膚瞬間就把網友給逗樂了。一名天津網友稱：「這位老大爺皮膚黑我沒笑，後面又過來兩個大爺的『黑閨蜜』，我就沒憋住。」一名河南網友看後說道：「大爺的釣魚等級，都寫在臉上，這膚色起碼是八級釣帝。」

釣魚圈裡有句老話，「新手看裝備，高手看膚色」，河北這位老大爺那膚色一看就知道是「久經考驗」，少說在河邊日曬十年起步。據悉，這位唐山的老大爺酷愛釣魚，沒事就和老夥伴一起到河邊坐，時間長了，皮膚就成了「醬油色」，而且是正宗的「老抽」。

不少網友調侃，釣魚圈分八段，曬成小麥色只能算入門級釣手，古銅色是高手，醬油色直接封神。這幾位釣魚老大爺的膚色，無不顯示出釣魚人的執念：「為找魚群翻山越嶺，甚至茶飯不思，眼睛一閉腦海中就是舞動的浮漂，根本停不下來。」

河北唐山一釣魚大爺因皮膚曬成炭黑色而走紅。(視頻截圖)
河北唐山一釣魚大爺因皮膚曬成炭黑色而走紅。(視頻截圖)

釣魚 河南

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