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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

鍾睒睒也要辦大學、地點在杭州 富豪耕耘高教曝生意經

中國新聞組／北京7日電
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靠賣「農夫山泉」瓶裝水起家的中國首富鍾睒睒，年初在農夫山泉母公司養生堂年會上發表演說，首次披露要創辦一所新型大學，並承諾未來10年將捐贈400億人民幣推動項目實現。（新華網）
靠賣「農夫山泉」瓶裝水起家的中國首富鍾睒睒，年初在農夫山泉母公司養生堂年會上發表演說，首次披露要創辦一所新型大學，並承諾未來10年將捐贈400億人民幣推動項目實現。（新華網）

近年中國不時傳出碩博士等人才培養過剩及就業困境等情況，不過中國的新設大學還是一所所的成立，其中不乏愈來愈多的企業家也投入辦學。除引發熱議的「玻璃大王」曹德旺出資設立福建福耀科技大學等，農夫山泉母公司董事長鍾睒睒也宣布未來10年捐400億（人民幣，下同，約55億美元），要在杭州創辦「錢塘大學」。富豪逆勢辦大學，其實各有盤算。

綜合媒體報導，錢塘大學的目標，則是全年培養15名頂尖專家、500名領軍人才，吸引35萬名35歲以下的大學生。鍾睒睒誓言要推動「從0到1」的科學突破，「科學是一條腿，技術轉化是另一條腿，我們要把紙上的成果，變成實際的應用。」

據悉，曹德旺出資的民辦大學「福建福耀科技大學」已拿到「官方通行證」，將可在今年招生；由「中國半導體之王」韋爾股份創辦人虞仁榮捐贈300億（約41億美元）創辦的寧波東方理工大學，今年3月，校方發布招募公告，面向全球廣招教授、研究人員及行政人員，顯示今年開始招生的規畫已相距不遠。

短短幾個月內，中國多位商業大佬相繼在高教領域耕耘，網友調侃，「是不是每個商業領袖都得辦個大學，才算完整了事業篇章？」

每日經濟新聞分析，企業家捐贈建立大學，有助於提升個人和企業品牌的形象；「中訪網」認為，這是承擔社會責任的展現，或能開啟全新的教育視野，讓高等教育迎來深刻變革。

至於富豪辦學，那些沒有說的「深層原因」為何？南華早報分析，創辦大學是在當前大環境下「相對較好的投資」，報導引述北師香港浸會大學聯合國際學院副院長趙曉斌分析，因為中國的經濟環境仍然不確定，而且傳統的投資機會存在風險，創辦大學已成「雙贏」方案，既符合國家戰略目標，也能帶來長期社會和經濟效益。此外，政府對民辦教育行業的監管相對寬鬆，激勵企業家投身教育事業。

深圳一家科技公司高階主管Donald Dai直言，這些企業家的資助其實具有「政治意義」。他認為投資科技的舉動是「政治正確的」，「高層領導不會忽視那些為國家戰略發展做出貢獻的人。」

靠賣「農夫山泉」瓶裝水起家的中國首富鍾睒睒，首次披露要創辦一所新型大學，並承諾未...
靠賣「農夫山泉」瓶裝水起家的中國首富鍾睒睒，首次披露要創辦一所新型大學，並承諾未來10年將捐贈400億人民幣推動項目實現。（取自微博）

鍾睒睒 農夫山泉 香港

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