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石頭中開鑿…敦煌窯洞派出所獨樹一格 吸引遊客打卡

中國新聞組╱北京7日電
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甘肅敦煌窯洞派出所從石頭中開鑿，形似窯洞，成為一道獨特風景。(取材自瀟湘晨報)
甘肅敦煌窯洞派出所從石頭中開鑿，形似窯洞，成為一道獨特風景。(取材自瀟湘晨報)

在被稱為「魔鬼城」的甘肅敦煌雅丹國家地質公園，有個全國獨一無二的「窯洞派出所」，該派出所地處沙漠，由民輔警花半年時間從石頭中開鑿，由沙土築成，形似窯洞，成為一道獨特的風景，清明節假期每天吸引數百人前往拍照打卡。有網民形容「窯洞派出所」像是電影裡的祕密基地，守護遊客和雅丹地貌，堪稱「史上最貴重的派出所」。

瀟湘晨報報導，近日，甘肅敦煌，一博主欲徒步穿越羅布泊，被雅丹派出所民警勸止，並聯合其拍了安全警示視頻。視頻顯示，該派出所和土丘連為一體，大門由沙土砌成，門上有「公安」等信息牌。獨特的建築引發網友關注。

派出所人員表示，派出所是在土丘上開鑿的「窯洞式」建築，「土丘沉積了幾百萬年，比石頭還硬，挖了很久。」目前裡面水電等設施完備，他們平時就在裡面辦公生活。

據報導，派出所位於景區（敦煌雅丹國家地質公園）內，是很多遊客的打卡點之一，「他們坐遊覽車會路過，在門口拍照合影。」清明假期，每天有幾百人來觀賞。

公開資料顯示，20多年前，隨著該景區開發，此處民輔警耗時半年，在該雅丹體上開鑿了這個「窯洞派出所」，主要任務是維護公園秩序、保護遊客安全。

網民們說「我之前去玩的時候還沒見過，這派出所太酷了，感覺像電影裡的祕密基地」、「羅布泊警署成網紅打卡點，當初絕對始料未及」、「若干年後也是文物保護單位了」、「民警們估計也沒想到，自己每天上班的土房子居然成了別人眼裡的行為藝術」、「建議所裡賣點文創周邊，例如弄個『雅丹警察』主題明信片或冰箱貼，絕對暢銷」、「一座史上最孤獨寂寞的窯洞式派出所，卻是一座人民心中的沙漠綠洲」、「這是歷史上最貴重的派出所了吧」、「派出所建得好，有特點有個性」。

博主與民警合影。(取材自瀟湘晨報)
博主與民警合影。(取材自瀟湘晨報)
甘肅敦煌窯洞派出所從石頭中開鑿，形似窯洞，成為一道獨特風景，清明假期每天吸引數百...
甘肅敦煌窯洞派出所從石頭中開鑿，形似窯洞，成為一道獨特風景，清明假期每天吸引數百人前往拍照打卡。(取材自瀟湘晨報)

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