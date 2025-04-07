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遊客排長龍打卡 青島「孤獨的樹」不孤獨

中國新聞組╱北京7日電
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青島「孤獨的樹」景點爆火，遊客排起長長隊伍圍觀打卡。(取材自半島新聞)
青島「孤獨的樹」景點爆火，遊客排起長長隊伍圍觀打卡。(取材自半島新聞)

山東青島一網紅景點「孤獨的樹」近日爆火，每天吸引數千人前圍觀打卡，一路上遊客排起長長隊伍，有網友笑稱，現在「孤獨的樹」終於不孤獨了。

羊城晚報報導，「孤獨的樹」之所以爆火，因為背靠大海遮擋少，能為年輕人提供情緒價值，加上曾經是熱播網劇「當我飛奔向你」的取景點，因此口耳相傳成為網紅景點。

周邊居民表示，該處有一棵網紅樹，樹下有一張長椅，遠觀還頗有意境，之前一度成為影視作品取景地，引來不少遊客拍照打卡。清明假期小長假，「孤獨的樹」以及周邊的琴嶼路人氣火爆，伴隨著遊客的增多，拉開了青島旅遊旺季的序幕。

媒體現場目擊，周邊蜿蜒的小路被遊客塞得滿滿當當，樹下的牌子提示拍照要排隊，現場遊客人雖多但是秩序井然。

青島市市南區文化和旅遊局也看到這股熱潮，於是加大對景點秩序的整治，目前得到提升和改善，周邊（琴嶼路）客流量也穩步上升。

網友說「人真的挺愛湊熱鬧」、「我們以前有個廁所也成為網紅，就是很難理解現代人的心」、「上海的郵筒，青島的樹，下一個是哪裡」、「精神世界太匱乏了」、「太多人，每次都排隊拍照感覺老尷尬了」、「邊上開個冷飲店，冬天都能賺爆」。

有遊客起大早清晨5點就到現場拍照，終於拍到一張沒有人擠人、只有自己一人與孤獨樹合...
有遊客起大早清晨5點就到現場拍照，終於拍到一張沒有人擠人、只有自己一人與孤獨樹合影的照片。(取材自微博)
沒有大批遊客人潮時的青島「孤獨的樹」。(取材自小紅書)
沒有大批遊客人潮時的青島「孤獨的樹」。(取材自小紅書)

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