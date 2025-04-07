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四川德陽山體隱患 無人機載雷射雷達「CT掃描」抓出來

中國新聞組／北京7日電
搭載雷射雷達的無人機正在作業。 （圖／本報德陽傳真）
搭載雷射雷達的無人機正在作業。 （圖／本報德陽傳真）

山區地形複雜，地質災害點隱蔽性強，如何才能早發現、早防治？四川省德陽市通過無人機搭載雷射雷達，為沿山險峻山體進行「CT掃描」，精準鎖定潛藏的地災風險隱患，為防災減災築起科技防線。

近日，在當地綿竹市清平鎮湔溝村，伴隨著一陣轟鳴聲，一架搭載著雷射雷達的無人機騰空而起，按照設定航線飛行，對探測區域內的陡峭山體進行全覆蓋雷射雷達掃描。通過發射高頻雷射脈衝，穿透茂密植被，採集到山體地表高精度資料。掃描結束後，從測繪工程師電腦上的三維實景模型，可以清楚地看見山體的複雜地形條件。

「我們通過解譯軟體對每個觀測點位元的雷射點雲資料進行綜合演算法分析，有效剔除地表植被，提取到地面特徵點，生成數位高程模型，並在此基礎上繪製出山體陰影影像圖，能夠清晰直觀地看到觀測區域的地形地貌和地質結構。」工程師杜文鑫說，觀測區域內每平方米大概有400多個雷射點雲，山體是否存在裂縫、滑坡等隱患狀況一目了然。

據介紹，無人機雷射雷達掃描能夠有效克服傳統人工排查效率低、覆蓋面窄、受植被影響大等缺點，為地質災害隱患精準識別、科學防治提供快速準確的資訊支援。從今年2月中旬開始，當地已陸續對12處人員密集的高陡險峻區域開展航測工作，有效應對防範地質災害風險。

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