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又有官員「看了不該看的書」落馬 中國銀行1經理遭查

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新修訂的「中國共產黨紀律處分條例」，新增對中共黨員私自閱看、瀏覽、收聽有嚴重政治問題的報刊、書籍、音像製品、電子讀物、網絡資料等的處分規定。（新華社）
新修訂的「中國共產黨紀律處分條例」，新增對中共黨員私自閱看、瀏覽、收聽有嚴重政治問題的報刊、書籍、音像製品、電子讀物、網絡資料等的處分規定。（新華社）

中國中共中央紀委國家監委網站5日通報，中國銀行湖南省分行前首席業務經理黃志剛因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，已遭移送檢察機關依法審查起訴。黃志剛遭指控的諸多罪名還包括：「長期留存、私自閱看有嚴重政治問題的書籍，處心積慮對抗組織審查」。

黃志剛於2024年8月落馬，遭紀律審查和監察調查。 黃志剛被指犯下的錯誤包括：喪失理想信念、特權思想嚴重，長期違規收受禮品禮金，公款旅遊、公車私用，多次接受可能影響公正執行公務的宴請和打高爾夫球活動安排，以及利用職權和職務影響在職工錄用工作中為他人謀取人事利益等。

其中比較特別的罪名為「長期留存、私自閱看有嚴重政治問題的書籍」。近年來，中國已有多名落馬官員也被指看了不該看的東西。例如據去年9月落馬的安徽省人民政府國有資產監督管理委員會前黨委委員、副主任楊東坡遭指控，「閱看有嚴重政治問題的電子讀物和網絡信息」。

另，去年3月落馬的雲南省政府前黨組成員、副省長張祖林被指，「私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊、音像製品」；已退休的重慶建工集團前黨委書記、董事長魏福生去年5月被查，遭指存在「私自閱看有嚴重政治問題的網絡文本」等問題；安徽江淮汽車集團控股有限公司前黨委書記、董事長安進被指「私自攜帶入境並閱看有嚴重政治問題的書籍」。

重慶市政協人資環建委前主任程志毅、貴州省遵義醫學院附屬醫院前黨委書記畢路佳、江西省金融控股集團有限公司前副董事長甘成久、國家開發銀行前副行長周清玉等落馬官員，也都遭到類似指控。

「中國紀檢雜誌」早前曾發文分析，熱中閱讀有嚴重政治問題書刊的領導幹部，從他們的懺悔錄以及相關剖析中可以勾勒一二。有的理想信念動搖，喪失了基本政治立場，認為那些詆毀、謾罵中共和政府的反動內容才是言論自由的表現；有的將反動刊物中的政治謠言當作茶餘飯後的談資，故作神秘、譁眾取寵；還有的因為自身不乾淨，試圖從所謂爆料中窺探「內幕」，伺機應對。

2023年12月27日，新修訂「中國共產黨紀律處分條例」全文公布，當中新增對私自閱看、瀏覽、收聽有嚴重政治問題的報刊、書籍、音像製品、電子讀物、網絡資料，情節嚴重行為的處分規定。該「條例」第52條規定，依情節給予警告、撤銷黨內職務、開除黨籍等處分。

南方都市報指出，結合該「條例」第50條、第51條所列內容，嚴重政治問題的內容包括：

公開發表堅持資產階級自由化立場、反對四項基本原則，反對中共改革開放決策的文章、演說、宣言、聲明等；

公開發表違背四項基本原則，違背、歪曲中共的改革開放決策，或者其他有嚴重政治問題的文章、演說、宣言、聲明等；

妄議中共中央大政方針，破壞黨的集中統一；

醜化中共和國家形象，或者詆毀、誣蔑黨和國家領導人、英雄模範，或者歪曲黨的歷史、中華人民共和國歷史、人民軍隊歷史。

中共 退休 華人

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