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高中生「阿條姐」黃雨婷排名登頂 躍10米世界槍王

中國新聞組／北京6日電
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中國選手黃雨婷，在2024年巴黎奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，獲得亞軍。(新華社)
中國選手黃雨婷，在2024年巴黎奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，獲得亞軍。(新華社)

國際射聯近日更新世界排名，「阿條姐」黃雨婷以6136分首次登頂，名列女子10米氣步槍項目世界第一。這一消息衝上熱搜後，網友們紛紛表示祝賀：「太厲害了」、「恭喜阿條姐」、「阿條妹妹真棒！心態好能力強！」

來源：YouTube

央視新聞報導，2006年出生、現就讀於台州市黃岩第二高級中學的黃雨婷，是浙江黃岩人，曾在全國U18射擊錦標賽獲得三枚金牌，不到13歲的她，被授予「國家級運動健將」稱號。

2022年開羅世錦賽上，她驚艷亮相奪得兩金一銀，為中國隊取得巴黎奧運會入場券；2023年杭州亞運會奪得三枚金牌，並打破女子10米氣步槍亞運會紀錄；2024年獲得巴黎奧運會混合團體10米氣步槍冠軍，射擊女子10米氣步槍亞軍。同年還獲得國際射聯射擊世界杯總決賽女子10米氣步槍項目冠軍。

放下槍，「阿條姐」還有隱藏技能。黃雨婷老家屬於黃岩西部山區，是小有名氣的「武術之鄉」，她從小練武，這為後來練射擊打下良好基礎。

2021年，浙江省射擊射箭自行車運動管理中心舉辦春節團拜會，換上練功服的黃雨婷，上台表演了太極劍，英姿颯爽，整套動作行雲流水、一氣呵成。

網友紛讚：戴最萌的髮卡、打最準的槍、練最颯的功，我們的「阿條姐」還是太全面了，再次恭喜黃雨婷登頂世界第一。

巴黎奧運 杭州亞運 春節

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