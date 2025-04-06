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東北3省不想生 10年減千萬人口 「今天東北 明日中國」

中國新聞組／北京6日電
中國23省公布2024年人口年報，東北三省人口十年縮減逾千萬人受關注。示意圖。（取材自經濟觀察報）
中國23省公布2024年人口年報，東北三省人口十年縮減逾千萬人受關注。示意圖。（取材自經濟觀察報）

中國23個省近日公布了2024年出生率、人口自然增長率等數據，值得注意的是，過去10年，東北三省人口負增長現象愈發突出，常住人口數累計下降超1200萬人。另據報導，東北三省近年出現大量的無人村甚至無人鎮。有分析指出，這屆東北人不想生孩子，不僅使東三省的經濟增長面臨一定壓力，也似預示著「明日中國看今天的東北」的警訊。

據經濟觀察報報導，截至4月2日，23個省（區、直轄市，下稱「省份」）公布的2024年出生率、人口自然增長率等數據顯示，全國人口自然增長率為-0.99‰，人口數已連續3年負增長。貴州生育意願最強，出生率達10.74‰；連續36年GDP總量居全國第一的廣東，新生兒數量最多，已連續40餘年超過100萬人。

值得注意的是，數據顯示，10年間，東三省人口數下降超千萬。2015年，受低生育率、人口老齡化以及戶籍人口外流等因素影響，東北三省的常住人口數開始由增轉降，並開始了長達10年的人口負增長，10年間總共縮減了超過1200萬人。

具體來看，2014至2024年，遼寧省常住人口數從4391萬下降至4155萬人，縮減236萬人；吉林省常住人口數從2752萬下降至2317.31萬，縮減434.68萬人。黑龍江暫未公布2024年人口數據，但2014至2023年常住人口數也從3608萬下降至3062萬，縮減546萬人。

在新生兒部分，2024年，遼寧新生兒數量已跌至18萬人；吉林新生兒數量跌至9.7萬人。近年東三省也祭出多項措施催生，但效果顯然有限。

遼寧一處大型無人村，人不知去了哪裡。（視頻截圖）
遼寧一處大型無人村，人不知去了哪裡。（視頻截圖）

人口流失過程中，東三省的經濟增長也面臨一定壓力。2014至2024年，遼寧省的GDP增速僅在近兩年跑贏全國平均水平；黑龍江全部低於全國平均增速，且最近3年均未能實現年初設定的GDP增速目標；吉林的GDP增速僅在2023年跑贏全國平均水平。

另據近來多位博主在網上分享視頻顯示，東北三省出現大量的無人村甚至無人鎮，以前熱鬧的村子，現在整村雜草橫生，疑惑不知道村民都去了哪裡。遼寧葫蘆島趙家屯被稱是「北方最大的空城」，該鎮曾居住過幾萬人，被稱作東北的小上海，曾因豐富的煤礦資源而繁榮，如今成為一個空城。吉林一座深山裡也出現一座空城，數十棟樓聳立，僅剩下十幾位老人居住。

遼寧葫蘆島被稱為「北方最大的空城」。（視頻截圖）
遼寧葫蘆島被稱為「北方最大的空城」。（視頻截圖）

中國新聞周刊分析指出，東北年輕人不想生孩子，除了經濟因素，老齡化日益加深，加大了東北年輕人的負擔也是其一。人口結構問題帶來的壓力，正成為東北年輕人身上的一座大山，也讓更多年輕人出走關東。似也預示著「明日中國看今天的東北」的警訊。

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