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清明寄情／3年設計200座墓碑 90後設計師講述逝者故事

中國新聞組／北京5日電
墓碑設計師張靜。（取材自北京青年報）
墓碑設計師張靜。（取材自北京青年報）

河南福壽園的「90後」墓碑設計師張靜，在過去三年內設計了一兩百座個人化墓碑。她表示，墓碑設計是一種將逝者人生濃縮於石上的方式，也延續了家屬的思念之情。每當家屬在她面前傾訴悲傷情緒，她在安撫的同時，也感受到那份被信任與認可的重量。

北京青年報報導，張靜出生於1994年，是河南鄭州人，擁有風景園林碩士學位。畢業後，她曾在房地產行業擔任景觀設計師，三年前轉職成為福壽園的墓碑設計師。

她說，墓碑設計往往會抓住逝者的職業與人生故事。「像我們成品的墓碑，醫師可能會有十字標誌。一些老人生前可能有養花草、寫書法、刻章等雅趣，有的人則喜歡汽車、手錶，我們也會在墓碑設計上融入這些元素」。

幾乎每一座她設計的墓碑背後，她都能說出逝者的故事。「有的逝者比較年輕，突然離世，家屬的思念會更重，也更願意選擇個性化墓碑來寄託思念，甚至彌補遺憾。他們中，有因公殉職的年輕警察，犧牲時剛結婚不久。有七八歲因病去世的小朋友，家屬選擇了捐獻孩子的器官。」

報導指出，張靜透過生者的講述去理解逝者的一生，「每一座墓碑，都是一個故事」，她形容自己像是穿梭生死之間的渡者，與兩個世界的人對話。她認為這份工作最大的挑戰，在於與家屬的溝通。「與家屬對話後，我必須透過設計來表達他們對逝者的思念，也在心裡與逝者對話，看這樣的設計是否足以呈現他的一生。」

張靜設計的個人化墓碑。（取材自北京青年報）
張靜設計的個人化墓碑。（取材自北京青年報）

河南 房地產 鄭州

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