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廣東最會生…去年有113萬的新生兒 連7年蟬聯第一

記者廖士鋒／綜合報導
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中國新生兒快速減少等因素，導致中國過去兩年有超過2萬所幼兒園消失。（路透）
中國新生兒快速減少等因素，導致中國過去兩年有超過2萬所幼兒園消失。（路透）

中國各省市去年新生兒數據陸續公布，媒體整理指出，廣東省出生人口113萬人，蟬聯第一名，並連續7年位居全中國第一，河南與山東省則分別位居二、三名。

第一財經報導，目前已有27個省份公布2024年的常住人口數據，其中24個省份公布去年出生人口相關數據。在出生人口數量方面，廣東、河南、山東位居前三。

中國第一經濟大省廣東2024年出生人口比上一年增加了10萬人，達113萬人，這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超過100萬的省份。2024年河南省出生人口為76.2萬人，比上年增加6.7萬人，出生人口數量位居第二；山東2024年全年出生人口64.9萬人，出生率6.42‰，出生人口比上一年增加3.9萬人，出生人口數量位居第三。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，一方面，廣東常住人口總量位居全中國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高；另一方面，像粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

報導指出，其餘省份出生人口如四川省53.6萬人、江蘇省42.63萬人、廣西42.02萬人、貴州省41.5萬人、浙江省41萬人，出生人口在30萬以上的也有湖南、安徽、湖北、江西等省份。

對於部分省份的常住人口比上一年減少，報導稱，減少的原因主要是人口自然減少，人口機械增長仍保持正增長。例如，川渝兩地雖然去年常住人口有所減少，但減少的原因主要在於其人口自然增長率負增長，在人口機械增長方面，2024年川渝兩地淨流入人口合計近30萬人。整體來看，人口仍在向東南沿海的長三角、珠三角等地流入。另一方面，在各省份內部，人口仍在向省會城市、中心城市集聚。

去年是龍年，中國出生人口有所回升，今年稍早中國國家統計局已經發布統計指出，去（2024）年全年出生人口為954萬人，人口出生率為6.77‰，較2023年增加52萬人。

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