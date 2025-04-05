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清明出遊 杭州靈隱寺又擠爆 網嘲：深圳梧桐山塞進上億人

中國新聞組／北京5日電
靈隱寺門口的人。（取材自潮新聞）
靈隱寺門口的人。（取材自潮新聞）

三天清明「小長假」昨日啟動，除探親祭祖，短途踏青賞花遊亦火熱，武漢櫻花、洛陽牡丹、林芝桃花成為搜索熱詞，相關目的地出遊近日訂單大增。央視網引交通運輸部預測，清明假期全社會跨區域人員流動量將達7.6億人次。另外，杭州西湖風景區靈隱寺又擠爆了。

深圳各大景區也迎來客流高峰，梧桐山、馬巒山、筆架山等登山熱門地及大梅沙海濱公園，均出現遊客壅堵現象。有網友調侃道：「有一半的深圳人都在梧桐山了，另一半則在來梧桐山的路上，感覺景區像有1億人！」

通往斷橋的路上，已經是人擠人。（取材自潮新聞）
通往斷橋的路上，已經是人擠人。（取材自潮新聞）

旅遊平台數據顯示，「踏青賞花」相關主題詞的搜索熱度按年上漲46%，預訂清明假期周邊遊的訂單量較上周增長136%，武漢東湖櫻園、洛陽的牡丹花會、無錫黿頭渚櫻花谷等傳統賞花地持續領跑熱度榜。

新疆伊犁的杏花和西藏林芝的桃花，吸引大量中長線遊客「拼假」前往。數據顯示，各地前往伊犁和林芝的中轉聯程航班搜索熱度按年上漲98%。烏魯木齊局集團公司庫爾勒客運段提供雙語服務，方便少數民族旅客乘車出行。

潮新聞報導，昨天是清明假期首日，大批遊客、市民湧入西湖風景區觀光遊玩。

上午9時30分，有市民表示，杭州地鐵1號線往龍翔橋方向的地鐵，已經全是人了，「地鐵裡擠到口袋裡的手機都掏不出來。」

從杭州黃龍體育中心開往靈隱寺方向的公交車已經很擁擠了，幾乎每一輛公交車上都是滿座。「今天車上人好多啊，都是趕早來玩的。」公交車上一名遊客用語音給還沒出門的朋友播報景區的實時遊客情況。

上午8時30分不到，遊客已經朝著靈隱寺湧來，靈隱寺門口已經全是人了。等著排隊進寺的人，索性就在門口拍起了打卡照。

一對來自東北的老夫妻，顯然是被這麽多遊客「整懵了」。「也算來過靈隱了，還是去西湖邊逛逛吧。」他們決定退出排隊的隊伍，「人可真是太多了。」

9時40分，杭州地鐵西湖文化廣場站站廳裡，山東來的遊客小徐和小陳已經錯過了兩趟地鐵了。「根本擠不上去。」他們說，清明假期打算打卡杭州西湖，「看來明天還得再起早一些，避開人流。」

上午10時，北山街沿線已全是遊客。「這就叫『摩肩接踵』」，人群中，一名帶著小孩的遊客對著人群教孩子說成語。

距離斷橋百餘米的北山街人行道上已豎起了「斷橋入口」標識牌，步道中間拉起的紅線引導兩側行人往同一方向行進。「雖然人是多的，但秩序確實不錯。」一位來自山西的遊客說，一路上的標識和引導繩之類的措施都很人性化，沿路還有志願者、民警等在維持秩序。他笑著說，「這很杭州。」

西湖邊北山街上的遊客。（取材自潮新聞）
西湖邊北山街上的遊客。（取材自潮新聞）

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