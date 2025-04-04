「供不應球」中民眾：羽毛球漲價比黃金猛 月薪2萬打不起

要製作出一顆羽毛球，需要從超過2隻鴨或鵝身上獲取左翅和右翅的刀翎。（取材自上游新聞）

曾經被視為「平民運 動」的羽毛球，如今「月薪兩萬（人民幣，下同）也打不起了」。最近，相關討論在社交媒體上引發熱議，這源自於羽毛球價格竟在兩年內飆升100%，漲價幅度甚至跑贏了同期黃金的漲幅，被網民戲稱「新晉理財產品」，直呼「玩不起」。業內人士表示，羽毛球漲價主要與原材料短缺有關，也帶動二手舊球銷售火熱。

據上游新聞報導，近日關於羽毛球頭部品牌威克多的調價通知流傳網路，其稱由於原材料成本持續上漲，於4月1日起對羽毛球進行調價，大師級ACE的建議零售價需337元一打，大師1號的價格也達到280元。與一年前相比，漲幅在15%到50%。開年以來，翎美、熏風、空封空等多個品牌已宣布漲價，平均漲幅在10%左右。

資深羽毛球愛好者陳醉表示，其兩年多前從批發商那裡拿「漲價天王」尤尼克斯主流高端款AS-05羽毛球要95元/打，而現在該產品價格已漲到190元。據此計算，該型號羽毛球兩年間漲幅達100%，比同期黃金漲幅還要高。

電商平台上目前有大量二手羽毛球出售，基本是用作訓練之用。（取材自上游新聞）

在社交媒體上，「月薪兩萬打不起羽毛球了」話題一度引發熱烈討論。由於羽毛球是耗材，持續漲價趨勢下，電商 平台上目前有大量二手羽毛球出售，一打球的價格普遍20元到100元不等，部分網店的銷量已超過5萬件。

羽毛球漲價的原因是討論的焦點之一。業內人士表示，新一波漲價的邏輯與去年基本一致，市場需求持續增長，但毛片供需失衡的問題仍未改善。羽毛球的主要原材料是天然羽毛，製作一顆羽毛球，需要消耗16根刀翎。而每隻鴨或鵝的左翅和右翅上，最多只能選取7片刀翎來製作。這意味著要製作出一顆羽毛球，需要從超過2隻鴨或鵝身上獲取左翅和右翅的刀翎。

然而，豬肉消費增長，國內商品鴨和商品鵝的出欄量隨之下跌，可供應的刀翎數量也減少，刀翎價格因此上漲。「羽毛毛片漲了，我們也沒辦法。」浙江一家羽毛球小廠廠長說，他們面臨的壓力很大，「現在打球的人多，毛片卻供應緊張」；廠裡原來賣每桶60元的鵝毛球，現在漲到80元，實際效果能達到大牌球110元的水平。

此外，羽毛球漲價也和市場需求增加密不可分。據國家體育總局此前一項調查報告，除基本的「健步走」，中國羽毛球人口高達2.5億。

對羽毛球愛好者來說，羽毛球是高消耗產品，平均一隻球的使用壽命最多1小時。如果在雙人混打的場地裡，一場2小時的活動中基本都要消耗掉一打球。有資深球友說：「羽毛球，尤其打到一定水平，本就不算平民運動」。也有球友覺得「月薪2萬，打不起羽毛球」屬於誇張的說法，俱樂部活動每次每個人差不多花費50元。