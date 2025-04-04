武當山習武10餘年 美國小伙曬中國「綠卡」：新起點

傑克已獲中國「綠卡」。（取材自湖北日報）

從美國獨自到中國武當山學習中國功夫15年的35歲美國小伙傑克（Jacob Lee Pinnick），昨天正式拿到了外國人永久居留身分證（簡稱中國「五星卡」），獲得在中國長期居留、工作、生活的資格。目前已是武術教練，也是百萬粉絲網紅的傑克說，武當山已是他的第二故鄉，未來他計畫編寫更多武當武術文化英文教程，讓更多外國人了解中國武術和文化的魅力。

「武當山已經成了我的第二故鄉，這裡的人們、這裡的文化，都讓我深深眷戀，我將以中國『五星卡』為新起點傳播武當文化」，據湖北日報報導，傑克在昨天拿到中國「綠卡 」後表示，「獲得中國『五星卡』是我人生中的一個重要時刻。這不僅是對我多年來努力的認可，更是讓我能夠更深入地融入中國，繼續傳播武當文化的重要契機」。

在武當山的10餘年裡，傑克勤學苦練。（取材自湖北日報）

傑克出生於美國伊利諾伊州，從小就愛看李小龍、成龍 、甄子丹 等主演的功夫片，2010年，20歲的傑克孤身來到武當山學習武術，師承武當三豐派袁師懋道長，道號「平懋資根」，在武當山習武10餘年裡，傑克勤學苦練氣功、劍法、散打、摔跤等課程，2012年成為武當山三豐派十六代武術傳人，再於2014年從「洋弟子」進階為「洋教練」。

傑克學習了古琴，簫，尺⼋和茶道。同時在國外出版英⽂版洞簫⼊門書籍。（取材自湖北日報）

傑克也愛上了中國的傳統⽂化，閒暇之餘多在研讀中國傳統⽂化經典「道德經」、「易經」、「⻩帝內經」、「莊⼦」、「孔⼦」等，並學習了古琴，簫，尺⼋和茶道。同時，在國外出版英⽂版洞簫⼊門書籍，整理翻譯武當道樂。 從最初只會說「武當山」三個字，到如今精通太極拳、劍法等多種武術形式，並深入學習道家文化和哲學。

傑克的學生來自世界各地。（取材自湖北日報）

他還通過互聯網平台，網上教授武當武術、茶道、傳統樂器、武當文化等，吸引全球超百萬粉絲。未來他計畫編寫更多關於武當武術和文化的英文教程，讓更多外國人系統地學習和理解中國文化，並通過他的「武當之道」教學頻道，開展線上教學和互動活動，邀請外國友人來武當山親身體驗武術和文化。

「武當文化博大精深，它不僅改變了我的身體，更改變了我的心靈」，傑克表示，「中國是我的第二故鄉，我的家在這裡，我的心在這裡」，他將繼續努力發揮中西方文化橋梁的作用，將中國傳統文化和武當武術推廣到全世界。