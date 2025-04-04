江澤民揚州故居開放參觀 7天內可預約時段…秒殺

民眾前往江澤民的故居獻花。（取材自微博）

清明節前夕，中國官方昨宣布，已故中共中央總書記江澤民 位於江蘇揚州的故居4月4日起正式面向社會公眾開放。故居昨組織參觀活動，江澤民兒子江綿恆、江綿康及長孫江志成，妹妹江澤慧等現身。江澤民故居參觀採時段預約，昨剛釋出消息，可預約7天內就秒殺。許多網民在網上緬懷江澤民「各行各業百花齊放」時代，「方框眼鏡的親切，愈到中年愈來愈崇拜他」。

綜合新華社、大公報報導，江澤民於2022年11月30日在上海逝世，享年96歲，其故居位於江蘇省揚州市廣陵區東關街道東圈門16號。江澤民故居管理局昨發布公告指出，江澤民故居定於2025年4月4日面向社會公眾開放，採取分時段預約方式，每周二至周日開放。

官方昨也舉辦了清明前參觀活動，江澤民親屬和生前身邊工作人員代表，江蘇省幹部群眾代表等參加，並參觀江澤民生平陳列展。據央視畫面顯示，江澤民兒子江綿恆、江綿康以及長孫江志成，妹妹江澤慧等都現身。

江澤民故居分為東、西兩路院落。東路院落為故居基本陳列場所，展陳以江澤民的生平為重點，分為「偉大光輝的一生」、「愛國知識分子家庭」、「揚州永遠是故鄉」三部分；西路院落是江澤民童年和青少年時期（1929年─1940年）與家人一起租住生活的場所。

此前，江澤民舊居雖未對公眾開放，卻是眾多遊人必到的打卡地。遊人們聽完導遊的特別介紹後，往往會爭先恐後地在緊閉的門前拍照留念，江澤民過世後，也總有民眾前往其故居門口擺放鮮花表達悼念，故居前經常可見大批鮮花花束擺滿一地。

民眾前往江澤民的故居獻花。（取材自微博）

「江澤民故居」微信小程序昨已正式上線，開放時間為每周二至周日9時至17時，須至少提前一天通過小程序分時段實名預約，可預約7日內（不含當日）參觀場次。場內禁止直播、錄播、採訪等活動，並禁止帶花束、相機及可能塗汙的口紅等物件入內。

據報導，官方昨剛釋出江澤民故居開放消息，隨即衝上微博熱搜，引發許多網民關注，截至昨晚，可預約參觀的7日內，亦即4月4日到4月10日都已「無票」。