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中國電力市場蓬勃 廣東交易量占總用電量近7成

中國新聞組／綜合報導
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電力交易員在廣東電力交易大廳中進行交易組織工作。（取材自澎湃新聞/廣東電力交易中心供圖）
電力交易員在廣東電力交易大廳中進行交易組織工作。（取材自澎湃新聞/廣東電力交易中心供圖）

中國南方電網廣東電網公司2日公布，2024年廣東市場化交易電量達到6176.2億千瓦時，占全社會用電量的比率68%。該年度廣東電力市場為廣東省內工商業用戶降低用電成本約355億元（人民幣，下同，約49億美元）。 2015年中國開啟新一輪電力體制改革，其中，改革重點之一即在發電側和售電側實行市場開放准入，引入競爭，放開用戶選擇權，價格由市場形成。

中新社報導，南方電網廣東電網公司表示，目前在發電側，廣東已實現省內煤機、氣機、核電（包括嶺澳、陽江核電站）以及220千伏及以上新能源等各類電源全面進入市場。目前，進入市場的電源裝機容量達到1.64億千瓦，占全省裝機容量的73.5%。此外，獨立儲能和抽水蓄能等新興主體也已試點進入市場交易。

在用戶側，廣東年用電量500萬千瓦時及以上的10千伏及以上用戶已全部進入市場參與交易。對於年用電量不足500萬千瓦時的用戶，廣東採取自願參與市場交易的原則，給予用戶更多選擇權。對於暫未進入市場的工商業用戶，由電網企業代理購電，保障其用電需求。

在售電側，廣東共有341家售電公司參與市場交易。截至2025年3月底，廣東註冊參與交易的經營主體數量為7.9萬家。

數據還顯示，2016年至2025年3月，廣東電力市場全年直接交易電量達2.4萬億千瓦時，其中約有九成市場電量由中長期交易覆蓋，實現中長期交易按自然日連續開市；現貨市場價格在0.05元至1.18元/千瓦時之間波動，及時、靈敏反映了一次能源價格和供需形勢。

廣東電力交易中心交易組織部專責鍾佳宇表示，受煤炭價格降、市場競爭增強、新能源裝機量增長及煤電容量電價機制改革等多重因素疊加影響，2024年廣東電力市場為廣東省內工商業用戶降低用電成本約355億元。

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