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拚了…中國「華南F3」爬懸崖祭祖 機器狗無人機也出動

中國新聞組／北京4日電
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韋女士一家爬懸崖上山掃墓。（取材自瀟湘晨報）
韋女士一家爬懸崖上山掃墓。（取材自瀟湘晨報）

清明祭祖，被網友稱為「華南F3」的廣東、廣西和海南三省分的特種部隊式拜山再次引發關注，今年除了慣例的跋山涉水爬懸崖，華南F3人民還出動了無人機和機器狗，讓硬核祭祖增添了科技感。

瀟湘晨報報導，華南F3人民每年清明祭祖都被戲稱為「野外生存訓練」，廣西南寧的韋女士表示，家族從3月3日就開始掃墓祭祖，要祭拜的祖先最早可追溯到晚清。最近家人去翻修太奶的墳墓，墳墓在30米高的山洞裡，到達那裡得爬十幾分鐘的懸崖。

華南F3人民的特種祭祖訓練是從小開始的，韋女士說她從小就爬，小時候就不害怕，父輩們會教授安全技巧，「在懸崖上踩得特別穩」。在家族裡，每個人都有豐富的爬山經驗，就算遇到懸崖，「我阿叔能單手爬上去」。

華南F3人民還出動了無人機和機器狗。（取材自瀟湘晨報）
華南F3人民還出動了無人機和機器狗。（取材自瀟湘晨報）

但華南F3人民的清明祭祖愈來愈有科技感，廣西來賓的韋先生表示，從2021年開始，他開始用無人機幫助本村和附近的村民祭祖。韋先生所在的村子附近都是三、四百米的高山，老一輩人的墳墓都葬在山頂。為了減輕村民上山的負擔，韋先生用無人機幫忙，把雞鴨魚肉等祭品運上山，一般一趟運五、六十斤。

除了無人機，機器狗也成為今年祭祖的好幫手。在網路上可看到有人用機器狗運送祭品，因為山高路遠林深密布，為了防止找不到墳墓的情況，有人用手機上的運動軟件記錄下了上墳路線；有人還用上了測量儀器，只要輸入坐標，機器狗就能跟隨GPS找到墳墓位置。網友紛紛感嘆，科技改變生活。

「華南F3」特種部隊式拜山再次引發關注，今年按慣例跋山涉水。（取材自瀟湘晨報）
「華南F3」特種部隊式拜山再次引發關注，今年按慣例跋山涉水。（取材自瀟湘晨報）

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