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中財政吃緊大查稅 「聯合利劍」169網路主播補繳9億

中國新聞組／北京2日電
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中國稅務部門也展開「聯合利劍」專項行動，加油站、網紅、藝人是查稅重點對象。（中新社）
中國稅務部門也展開「聯合利劍」專項行動，加油站、網紅、藝人是查稅重點對象。（中新社）

根據中國財政部最新數據，中國2024年稅收收入人民幣17兆4972億元，較前一年減少3.4%。在財政吃緊的狀況下，稅務部門展開「聯合利劍」大查稅。稅務總局稽查局1日披露，2024年對169名網絡主播開展檢查，累計查補收入8.99億元（人民幣，下同），其中一名直播主補稅加上罰款共達758萬元，將查稅大刀揮向網路內容創作者。

綜合界面新聞、21世紀經濟報導，中國國家稅務總局今天通報，已查處民眾反映強烈、涉稅違法問題多的高風險重點行業、重點領域、重點人群。據發布的統計資料，去年針對網路直播等內容創作領域檢查了169名直播主，累計追繳8.99億元，有效規範行業稅收秩序，促進了行業健康發展。

中國國家稅務總局將其中一名逃稅的網路直播主列為典型案例公開。

據通報，這名直播主（網名「曲曲大女人」）透過個人帳戶收款隱匿銷售收入，以及將個人取得的勞務報酬所得轉換為個體工商戶經營所得，藉此手段逃稅。國家稅務總局上海市稅務局第四稽查局依據「個人所得稅法」、「稅收徵收管理法」、「行政處罰法」等相關法律法規規定，依法追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計758萬元。

除了直播主，通報指出，2024年中國稅務部門對2722個加油站查稅，累計查補收入57.89億元；調查涉嫌虛開騙稅企業6.18萬家，認定對外及接受虛開增值稅發票等619.08萬份，挽回出口退稅損失145.33億元。

央視新聞指出，國家稅務總局還充分發揮八部門常態化聯合打擊涉稅違法犯罪工作機制作用，每年部署實施「聯合利劍」專項行動。2024年，全國稅務稽查檢查涉嫌虛開騙稅企業6.18萬戶，認定對外及接受虛開增值稅發票等619.08萬份，挽回出口退稅損失人民幣145.33億元。

退稅 財政部 補稅

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