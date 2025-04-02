太堵了？ 廣東高速路集體倒車7公里 網：應終身禁駕

廣東高速路上的車輛因前方車多擁堵，竟集體倒車7公里。（取材自大風新聞）

廣東省高速公路上近日出現驚人一幕，多輛車主疑似不堪前方塞車，竟然「集體倒車7公里」，視頻流出後引發網友熱議，不少人痛批這樣的行為太危險，「我要是被撞的，我可能會氣死」，認為這些駕駛應該終身禁止開車。

綜合大風新聞等媒體報導，近日有網友發布8秒疑似行車記錄器的視頻，畫面顯示車輛倒車影像攝像頭已打開，且有倒車提示音，車輛確實是在倒車狀態；另外還可看到路上有其他車輛也在高速路上向後倒車，有網友表示：「車輛全部倒車7公里。」

當地高速公路工作人員表示，當天並未接到事故通報，但確實車流量大，車子移動比較緩慢，大致有1公里的緩慢路段，從高速公路監視器來看，目測車子時速達到40公里左右。

工作人員分析塞車的原因，表示事發當天沒有車禍，但因為是周日，車流較多，再加上清明節快到了，車流量比往常更大。但該名工作人員明確表示，高速路上不可以倒車、逆行，「具體算不算違法，這個就要由交警去判斷。」

事件曝光後，引發網友熱烈討論，許多人大罵這種倒車行為太危險，「原地掉頭是什麼神仙操作？明顯有問題」、「危險駕駛罪，終身禁駕」，還有人指出廣東的高速路上常出現違法行為，「一點都不奇怪」。