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沒霸總也紅 短劇「家裡家外」接地氣 3天破10億播放量

中國新聞組／北京2日電
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「家裡家外」劇照。（取材自極目新聞）
「家裡家外」劇照。（取材自極目新聞）

中國短劇市場蓬勃發展，但霸道總裁滿街跑、人人都在逆襲復仇的風潮開始轉變，接地氣、平實、溫馨又飽含生活氣息的劇情開始抓住觀眾眼球。其中，堪稱全網第一部全程採用方言的短劇「家裡家外」迅速竄紅，網友直呼是「最有良心短劇」。

極目新聞報導，「家裡家外」拍攝時間僅17天，成本300萬元（人民幣，約41.4萬美元），卻在短短3天衝破10億播放量，且話題熱度還在延燒，無數網友看得津津有味，直喊「太上頭」。

此前，短劇出現一窩蜂鎖定中老年觀眾的題材，上演「霸總愛上保潔阿姨」、「年輕霸總男友是我大學同學」之類的劇情，成為新一波的流量密碼。這波操作緊緊抓住部分中老年群體，甚至引發無腦付費的社會現象，引發各界關注。

但近來一些高品質短劇開始脫穎而出，描寫一對年輕人帶著各自的孩子閃婚組成重組家庭，一家四口相互關愛的「家裡家外」在多個平台播出後颳起小旋風，上線24小時全網話題量破3億。

湖北省社會科學院社會學研究所宣傳委員、助理研究員葉閩慎認為，這部短劇以20世紀80年代初的川渝地區為背景，年代感、地域感滿滿，飽含生活氣息，「有趣但不狗血，市井但不油膩，緊緊抓住了觀眾的心，成為短劇中的一股清流。」

網友也紛紛給出好評，「被『家裡家外』的煙火氣深深吸引」、「真的良心短劇啊」、「這口短劇『細糠』必須猛吃一大口」。一名網友更總結說，劇本紮實，劇情高潮迭起，既保留了短劇的爽感，又有不輸長劇的質感，爽感和暖心齊飛，細節用心，鏡頭語言完全不輸長劇。

葉閩慎分析，之前短劇為了搏眼球，內容狗血、製作粗糙，迎合低級趣味，這些問題讓消費者反感，人們對高品質短劇的需求逐漸提升。他樂見有更多製作組推出更多用腦、用心的作品，進而形成短視頻獨特氣質與風格，提升文化實力。

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