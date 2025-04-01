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鄙視中國價格戰 鐘睒睒：捲價格是無能表現

記者謝守真／即時報導
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農夫山泉董事長鍾睒睒稱，他非常鄙視一味追求價格策略的企業。（取材自上海證券報）
農夫山泉董事長鍾睒睒稱，他非常鄙視一味追求價格策略的企業。（取材自上海證券報）

過去曾對中國電商「拼多多」低價的價格體系表示不滿的農夫山泉創辦人鐘睒睒，近日，針對中國產業界的「價格戰」發表看法指稱，作為國家、政府、企業來說，都是要往上走，不能往下走，要去與更強的人競爭。中國企業的價格戰像是種掠奪，對一個經濟體系來說，是幼稚、無能的表現，價格戰真正受害的是消費者，非常鄙視一味追求價格策略的這類企業。

據快科技報導，鐘睒睒近日在雲南舉行媒體見面會，期間透露許多對中國當下產業的看法。他表示，作為一個國家、政府、企業來說，都是要往上走，不能往下走。向下競爭、向上競爭是兩種競爭態勢，要與更強的人競爭，「那我認為起碼來說，這個企業家是個（真正的）企業家」。

鐘睒睒強調，不是沒有競爭意識，「我是一個競爭意識非常強的，但只要看他的產品在哪裡，就知道他跟我差幾代，知道他的技術水平在哪裡」。因為要看得清楚，讓對方看他看不清楚。所以在競爭的過程中，「就看一個企業能不能生存得好，生存得長久，看跟誰競爭，競爭的領域在哪裡」。

鐘睒睒稱，與中國企業擅長的「價格戰」不同的是，兩個碳酸飲料巨頭（可口可樂和百事可樂）間的競爭，更被其推崇、欣賞。他解釋，「可口可樂和百事可樂，兩家公司的產品幾乎完全一樣，但打得不亦樂乎。每次漲價像商量好了一樣，絕不在價格上落後。這種對商業的理解，二者之間的默契，我們（中國）國內企業差得太遠，應該反思。」

鐘睒睒續稱，中國內部企業的「價格戰」，更像是一種掠奪，對於一個經濟體系來說，是幼稚、無能的表現。價格戰，真正受害的是消費者，因為整個過程是處於下降螺旋狀態。在這一過程中，首先是品質下降。而消費者，對產品的品質是不怎麼了解的。「工業化、商業化是一種能力，但是，很多企業沒有去建立這種能力，而是一味追求價格策略。所以，非常鄙視這類人」。

另，瀟湘晨報指出，在此之前鐘睒睒曾公開表示對網路低價的「痛恨」，認為會影響中國的經濟發展。鐘睒睒曾說道，「價格不僅僅是價格，價格是產品的生命。互聯網（網際網路）一味的低價，正在摧毀中國的質量，正在摧毀中國的經濟。」

鐘睒睒認為，「沒有價格，哪來創新？」並指巧婦難為無米之炊，沒有價格體系的支撐，只能選擇落後的生產，只能選擇食品添加劑，只能選擇消費者的無知，作為推銷產品的興奮劑。

可口可樂 農夫山泉 拼多多

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