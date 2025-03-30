中國即起實施夏秋航季航班計畫 兩岸每周增22航班

中國30日起執行的夏秋航季航班計畫，兩岸每周將可飛航764班客貨運航班，比上一夏秋航季每周增22航班。（新華社）

據中國民航局公告，中國全國民航3月30日至10月25日執行2025年夏秋航季航班計畫。新航季共有209家國內外航空公司計畫每周安排定期客貨運航班12.3萬班，比上一夏秋航季增長1.0%。其中，兩岸每周764班客貨運航班，比上一夏秋航季每周增22航班。

在港澳台航線航班方面，中國民航局批准22家中國與香港 航空公司在中國44個航點與香港間的每周1,454班客貨運航班計畫；批准11家中國與澳門 航空公司在中國24個航點與澳門間的每周668班客運航班計畫；批准20家中國與台灣航空公司在中國17個航點與台灣桃園等4個航點間的每周764班客貨運航班計畫。

2024年10月27日至2025年3月29日執行的2024/25年冬春航季航班計畫，中國民航局批准21家兩岸航空公司在中國18個航點與台灣桃園等4個航點間的每周742班客貨運航班計畫。

根據30日開始執行的2025年夏秋航季航班計畫，在中國國內航線航班方面，49家航空公司計畫每周安排國內航線定期客貨運航班9萬7,604班。38家航空公司計畫新開640條中國國內獨飛客運航線，主要為新疆 、內蒙古、貴州、四川、雲南等旅遊目的地支線機場與重慶、貴陽、長沙、西安、天津等樞紐機場間的幹支銜接航線和支線航線。

國際航線航班方面，中國民航局批准193家國內外航空公司每周2萬2,946班定期客貨運航班計畫，比上一夏秋航季增長33.0%，涉及78個境外國家。