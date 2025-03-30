我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

中國即起實施夏秋航季航班計畫 兩岸每周增22航班

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國30日起執行的夏秋航季航班計畫，兩岸每周將可飛航764班客貨運航班，比上一夏秋航季每周增22航班。（新華社）
中國30日起執行的夏秋航季航班計畫，兩岸每周將可飛航764班客貨運航班，比上一夏秋航季每周增22航班。（新華社）

據中國民航局公告，中國全國民航3月30日至10月25日執行2025年夏秋航季航班計畫。新航季共有209家國內外航空公司計畫每周安排定期客貨運航班12.3萬班，比上一夏秋航季增長1.0%。其中，兩岸每周764班客貨運航班，比上一夏秋航季每周增22航班。

在港澳台航線航班方面，中國民航局批准22家中國與香港航空公司在中國44個航點與香港間的每周1,454班客貨運航班計畫；批准11家中國與澳門航空公司在中國24個航點與澳門間的每周668班客運航班計畫；批准20家中國與台灣航空公司在中國17個航點與台灣桃園等4個航點間的每周764班客貨運航班計畫。

2024年10月27日至2025年3月29日執行的2024/25年冬春航季航班計畫，中國民航局批准21家兩岸航空公司在中國18個航點與台灣桃園等4個航點間的每周742班客貨運航班計畫。

根據30日開始執行的2025年夏秋航季航班計畫，在中國國內航線航班方面，49家航空公司計畫每周安排國內航線定期客貨運航班9萬7,604班。38家航空公司計畫新開640條中國國內獨飛客運航線，主要為新疆、內蒙古、貴州、四川、雲南等旅遊目的地支線機場與重慶、貴陽、長沙、西安、天津等樞紐機場間的幹支銜接航線和支線航線。

國際航線航班方面，中國民航局批准193家國內外航空公司每周2萬2,946班定期客貨運航班計畫，比上一夏秋航季增長33.0%，涉及78個境外國家。

澳門 香港 新疆

上一則

李嘉誠長和集團擬賣港口 中方要管 審查期可能半年

延伸閱讀

1月才迎黃金時代 川普政策打擊… 航空業下修Q1獲利

1月才迎黃金時代 川普政策打擊… 航空業下修Q1獲利
自燃起火後 香港航班4/7起禁用充電器 禁放行李架上

自燃起火後 香港航班4/7起禁用充電器 禁放行李架上
香港航班禁用充電器 下月起禁放行李架

香港航班禁用充電器 下月起禁放行李架
能上網買賣累積的飛行里程嗎？新加坡航空回應了

能上網買賣累積的飛行里程嗎？新加坡航空回應了

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商