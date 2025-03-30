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梁思成弟子從建築師跨界當網紅 「宋詞奶奶」96歲辭世

中國新聞組／綜合報導
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鈕薇娜。(取材自新京報)
鈕薇娜。(取材自新京報)

93歲高齡在網上講解宋詞成為網紅，「宋詞奶奶」鈕薇娜3月27日因病去世，享年96歲。鈕薇娜是新中國培養的最早一批建築學家，是中國建築史學家梁思成的弟子，卻在九旬時「跨界」在養老社區和網路上開「宋詞鑑賞課」，以建築工程表格圖解宋詞。她曾說，對時間最好的珍惜，就是選擇認真地老去，即使人生已達暮年，她依然追逐新的夢想，精采的一生鼓勵著許多粉絲。

新京報報導，鈕薇娜1928年5月21日出生在南京，「七七事變」爆發後，隨母親、弟弟妹妹們輾轉到達上海，又去過蘭州、青島等地。1946年7月，鈕薇娜負笈北上，先考取燕京大學，又進入清華電機系學了一年，感覺興趣不大，便找到當時清華建築系的主任梁思成，要求轉系。

1951年1月畢業，鈕薇娜被分配到一家建築公司，梁思成、林徽因是這個公司的顧問，公司要在附近建一個工作室，鈕薇娜做林徽因的設計助手，林徽因身體不好，鈕薇娜每天就去她的家裡上班，兩周時間就幫林徽因畫出了圖紙。

新中國成立初期，清華大學建築系學生與梁思成、林徽因合影，右側幾位男生中開心大笑的...
新中國成立初期，清華大學建築系學生與梁思成、林徽因合影，右側幾位男生中開心大笑的女生是鈕薇娜。(取材自新京報／受訪者供圖)

之後，鈕薇娜參與設計的中國石油大學大禮堂和圖書館，在2021年被定為東營市首批歷史建築；她還曾提出了保護吳江黎里古鎮的設計方案，如今黎里已獲得「中國歷史文化名鎮」的稱號，成為旅遊勝地。

1988年，鈕薇娜退休，來美探視兩個孩子，卻在1990年4月62歲時拿到了工作許可，在西北大學女兒所在的一個分子生物實驗室做助理。在西北大學打工10餘年後二次退休，2004年跟老伴回到北京。

2017年元旦，在北京一處單元房生活多年之後，鈕薇娜來到昌平南邵一個養老社區，社區有專門成立的學院，請居民擔任義工教師，給其他居民開課。恰逢古詩詞任課老師因身體原因不能繼續講下去，社區工作人員就邀請她接棒在2017年下半年開授第一堂課，到2024年底最後一次，她的「宋詞鑑賞課」整整開了7年，授課超過200節。

視頻上網之後，「雲講解」宋詞課溢出社區，在社會上引起巨大反響，甚至她在美國的朋友們都收看，流量達1.5億，她成為社區裡的「網紅主播」。

90多年的時間裡，她經歷過年少時的動蕩顛沛，經歷過新中國快速變遷的歷程，曾走過萬里河山，也曾長居海外。「我覺得人的一生應該是在永遠學習中，我要主動去學習。」鈕薇娜生前說。在一張卡片上，鈕薇娜寫了這樣幾句話：「對時間最好的珍惜，就是以自己想要的方式過一生，就是盡可能在有限的時間裡，做能讓自己感到快樂和有意義的事，選擇認真地老去。」

在養老社區，鈕薇娜為老人們講「宋詞鑑賞」。。(取材自新京報／受訪者供圖)
在養老社區，鈕薇娜為老人們講「宋詞鑑賞」。。(取材自新京報／受訪者供圖)

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