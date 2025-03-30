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緬甸強震 曼谷「唯一倒塌建築」是中泰合資 微博全網禁言

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中鐵十局去年4月2日才慶祝位於曼谷的泰國審計局大樓封頂，不料這棟仍在興建中的大樓竟在這次緬甸大地震中完全坍垮。（取材自X平台）
中鐵十局去年4月2日才慶祝位於曼谷的泰國審計局大樓封頂，不料這棟仍在興建中的大樓竟在這次緬甸大地震中完全坍垮。（取材自X平台）

緬甸28日發生規模8.2強震，竟導致千公里之外曼谷一棟興建中30層高的泰國審計署辦公大樓瞬間倒塌，這棟去年才封頂的高樓也成為曼谷在此次地震中唯一倒塌的建築。由於這棟高層建築是由中國中鐵旗下子公司中鐵十局與曼谷開發公司共同承建。因此事故發生後，這棟大樓的工程品質也備受關注。不過，相關話題目前在微博全網已經遭到封殺。

據新加坡聯合早報引述《曼谷郵報》等泰國媒體報導，這起塌樓慘禍的死亡人數已增加至八人，另有47人失蹤、九名受困者獲救。

倒塌的這棟建築距離泰國最大露天市場洽圖洽市集（Chatuchak）約200公尺。據泰國《民族報》報導，這座大樓2020年動工興建，由中國中鐵十局集團的泰國分公司與義大利-泰國發展公司（ITD）聯合承建，總預算約21.3億元泰銖。

紐約時報指出，緬甸這次強震泰國多地震感明顯，但僅這棟興建中的高樓發生結構性崩塌，引發各界關注建築本身是否存在瑕疵。

有網友找出，去年4月2日，這棟大樓完成主體結構封頂時，中鐵十局曾發布宣傳稿，稱其為「中國海外建設名片」。但中鐵十局這篇宣傳稿目前已遭移除，不僅如此，前兩天大陸網上關於曼谷這棟大樓倒塌的相關報導，基本上也都被刪除。在百度以關鍵字搜索，同樣完全找不到相關訊息。

作為對比，在社交平台「Ｘ」上有網友分享圖文指出，曼谷一座自1997年亞洲金融風暴後就爛尾至今的著名廢棄大樓「沙吞獨特大樓」，爛尾至今已35年，在這次地震中依然屹立不搖，沒想到興建中的泰國審計署辦公大樓竟會在瞬間坍塌。

媒體前兩日關於泰國審計署辦公大樓在地震中崩塌的消息，目前都已遭封鎖、清除。（取材...
媒體前兩日關於泰國審計署辦公大樓在地震中崩塌的消息，目前都已遭封鎖、清除。（取材自百度）

泰國 地震 緬甸

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