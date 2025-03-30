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羨慕嗎？胖東來員工8級別 店長月薪7.8萬、年休180天

中國新聞組╱北京30日電
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胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長一級2025年月薪達7.8萬人民幣。(取材自極目新聞)
胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長一級2025年月薪達7.8萬人民幣。(取材自極目新聞)

被稱為中國「最良心超市」，以周道的顧客服務、優厚的員工福利聞名的「胖東來」創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長級別2025年月平均到手工資達到7.8萬元(人民幣，下同，約1萬800美元)。「胖東來店長平均月薪7萬8058元」隨即衝上熱搜，網友羨慕之餘，也拜託胖東來趕緊推廣到全中國。

快科技報導，于東來在2025中國超市周公開透露，2025年1到2月，在交完社保以後，胖東來員工工資是9886元。不但工資高，胖東來給員工的休息時間也非常多，于東來之前表示，按照每周40個小時的工作時間計算，每年休假150多天；而部分管理人員是一周雙休，休假則近180天。

之所以提供這麼多的休假，于東來認為，可以讓員工上班專注上班，下班享受自由的休閒時光，大大提升生活品質。

每日經濟新聞報導，于東來指出，今年胖東來3個月賣了62個億，今年銷售額盡量控制在200億以內，就是10億的利潤，怎麼花？花不完，就讓這些資本去建更多的店。「我們要開夢之城，要投資大概50個億，甚至再加上物流（要到）70個億，所以我們這幾年就不分錢了，那我們還得讓我們的管理層過得好，怎麽辦，就給管理層漲工資」。

于東來曾於1月8日在社交平台發文稱，2024年胖東來集團整體銷售近170億元，稅收6億多元、利潤8億多元，其中提到員工平均月收入9000多元。

去年12月13日，于東來在社交平台發文稱，胖東來未來幾年要追求實現的目標是每周工作時間36小時以內，星期六閉店休息，讓員工與家人一起享受周末的美好時光；每年40至60天的休假，員工最低月到手純收入保持在8000元以上。

網友紛紛表示羨慕；也有網友稱很想去胖東來工作，「真的好想去胖東來上班」、「優秀的企業和優秀的企業家」、「不用羨慕他們，他們雖然工資高，但是假期也多啊，一樣留不住錢的」、「拜託優秀的企業趕緊推廣到全國」。

被稱為中國「最良心超市」的「胖東來」，創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工...
被稱為中國「最良心超市」的「胖東來」，創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工等八個級別，店長級別2025年月平均到手工資達到人民幣7.8萬元。(取材自胖東來官網)

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