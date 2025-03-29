緬甸震垮5層樓酒店 倖存中國商人找回500萬緬幣

這是3月29日在緬甸曼德勒拍攝的倒塌的建築。（新華社）

緬甸 大地震 ，傷亡數字可能持續上升。一名當地倖存的中國商人胡先生稱，他返回廢墟中找回了500萬緬幣(約2379美元)，如今露宿街頭，盼早日回中國。

極目新聞報導，胡先生說，他是九江人，在做玉石生意，經常要赴緬甸，這次住在5層樓的酒店，「（酒店）裡面還有很多住客被困，好多都是和我一樣來緬甸做玉石生意的中國人。」地震發生時，因為他到朋友家吃午飯去了，所以才躲過了一劫。回到酒店才發現，5層樓的房子全塌了。

因為大量錢物和護照以及行李都在酒店有房間，胡先生從中午2點多鐘地震發生後趕回酒店，一直在現場附近待了四、五個小時，看到救援進展較為緩慢，內心十分著急。天黑之前胡先生回到了受損的房間，找到了500萬緬幣和一些行李，然後正在乘車到附近空曠安全的地方露營避難。

胡先生說，因為語言不通，交流不多，也不知道酒店老闆和員工們是個什麼情況。「現在都在逃難，不知道怎麼辦，機場也關閉了。」談及下一步打算，胡先生感到十分迷茫。

同樣做玉石生意的吳先生也說，他和妻子前不久都去了緬甸曼德勒，前幾天他提前回到了雲南瑞麗，妻子還留在曼德勒，還好妻子住的是當地最好的酒店，可以抗8級地震，地震發生後，他聯繫上妻子報了平安。因擔心餘震酒店也不敢再進去住了，大家一起在外面露營。因為機場關閉，好多華人 都在打聽，通過什麼方式能夠盡快回國。