我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

「大家都期待川普來救我們」塔利班釋放1美公民

緬甸震垮5層樓酒店 倖存中國商人找回500萬緬幣

世界新聞網／輯
這是3月29日在緬甸曼德勒拍攝的倒塌的建築。（新華社）
這是3月29日在緬甸曼德勒拍攝的倒塌的建築。（新華社）

緬甸地震，傷亡數字可能持續上升。一名當地倖存的中國商人胡先生稱，他返回廢墟中找回了500萬緬幣(約2379美元)，如今露宿街頭，盼早日回中國。

極目新聞報導，胡先生說，他是九江人，在做玉石生意，經常要赴緬甸，這次住在5層樓的酒店，「（酒店）裡面還有很多住客被困，好多都是和我一樣來緬甸做玉石生意的中國人。」地震發生時，因為他到朋友家吃午飯去了，所以才躲過了一劫。回到酒店才發現，5層樓的房子全塌了。

因為大量錢物和護照以及行李都在酒店有房間，胡先生從中午2點多鐘地震發生後趕回酒店，一直在現場附近待了四、五個小時，看到救援進展較為緩慢，內心十分著急。天黑之前胡先生回到了受損的房間，找到了500萬緬幣和一些行李，然後正在乘車到附近空曠安全的地方露營避難。

胡先生說，因為語言不通，交流不多，也不知道酒店老闆和員工們是個什麼情況。「現在都在逃難，不知道怎麼辦，機場也關閉了。」談及下一步打算，胡先生感到十分迷茫。

同樣做玉石生意的吳先生也說，他和妻子前不久都去了緬甸曼德勒，前幾天他提前回到了雲南瑞麗，妻子還留在曼德勒，還好妻子住的是當地最好的酒店，可以抗8級地震，地震發生後，他聯繫上妻子報了平安。因擔心餘震酒店也不敢再進去住了，大家一起在外面露營。因為機場關閉，好多華人都在打聽，通過什麼方式能夠盡快回國。

地震 緬甸 華人

上一則

長和售港口業務 李嘉誠次子旗下公司稱「所有業務獨立」

延伸閱讀

聯合國：物資短缺、建設受損 阻礙緬甸強震救災

聯合國：物資短缺、建設受損 阻礙緬甸強震救災
印度馳援緬甸強震 派遣近200人協助救災、設野戰醫院

印度馳援緬甸強震 派遣近200人協助救災、設野戰醫院
緬甸強震波及「詐騙園區」？受困豬仔絕望訊息曝光

緬甸強震波及「詐騙園區」？受困豬仔絕望訊息曝光
「他們沒有停」緬甸軍方傳強震後 繼續空襲緊急狀態地區

「他們沒有停」緬甸軍方傳強震後 繼續空襲緊急狀態地區

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22

超人氣

更多 >
22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她
靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬
近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它