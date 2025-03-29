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「中國人吃烏鴉？」日本知名綜藝惡意剪輯翻車 道歉了

中國新聞組／北京30日電
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日本電視台知名綜藝節目「月曜夜未央」的2位主持人。(視頻截圖)
日本電視台知名綜藝節目「月曜夜未央」的2位主持人。(視頻截圖)

日本電視台知名綜藝節目「月曜夜未央」近日在採訪一名中國女性時，涉惡意剪輯對方的發言，給觀眾「中國很少看到烏鴉在飛」是因為「中國人都吃烏鴉」的錯誤認知。節目播出後，引來大批中國網民批評，受訪中國女性也因遭網暴出面澄清。該節目3月27日透過官方網站發布道歉聲明，承認將受訪中國女子的發言惡意剪輯，扭曲原意。

據噓！星聞報導，日本電視台綜藝節目「月曜夜未央」在24日中播出一段節目，內容是一名中國籍女子受訪時用日語表示：「中國幾乎看不到烏鴉在飛」，接著畫面卻又補充道：「因為都被吃掉了，所以很少」、「總之煮熟吃掉就結束了」等言論；主持人村上信五和松子Deluxe在節目中觀看該採訪片段時，笑出了聲。然而，該女性事實上未曾表達「中國吃烏鴉」的意思。

來源：環球時報

節目播出後，引來大批中國網友砲轟，就連節目中受訪的中國女性也遭到肉搜、網路霸凌。對此，受訪的女性第一時間在社群平台喊冤，並還原當時受訪內容。

接受「月曜夜未央」訪問的中國女性。(視頻截圖)
接受「月曜夜未央」訪問的中國女性。(視頻截圖)

受訪者提供手機畫面給節目拍攝，當時透露日本烏鴉多，並拿家中屋外的照片給節目組看，...
受訪者提供手機畫面給節目拍攝，當時透露日本烏鴉多，並拿家中屋外的照片給節目組看，不料卻遭惡意剪輯。（取材自微博）

她透露，起先節目組問到「來東京比較震驚的事情？」她則回答說「東京烏鴉很多，衣服容易被叼走」，並讓節目組看後陽台的烏鴉照片，還稱因為中國烏鴉很少見，其它國家也少見。

此外，她還與節目組聊到別的話題，她坦言在中國會吃乳鴿，日本也很多鴿子但中國很少見，她還開玩笑說怕應該是都被吃了；她還被問道「平常在家吃什麼？」她則回說喜歡吃nabe(湯鍋)，因為只要將食材加進去煮就好。

不料節目一播出，竟是變成「中國人吃烏鴉」，讓她被網暴、很難受。她在25日緊急與節目方聯絡，節目組審查後坦承遭惡意剪輯，並允諾將發表聲明澄清並道歉。

報導指出，日本電視台27日已發表道歉聲明，否認「中國人吃烏鴉」的內容，並坦承節目內容遭惡意剪輯。電視台28日再度發表聲明，並呼籲觀眾別再對這名受訪女性進行誹謗中傷或使用節目相關的影像及照片。

日本電視台知名綜藝節目「月曜夜未央」的2位主持人。(視頻截圖)
日本電視台知名綜藝節目「月曜夜未央」的2位主持人。(視頻截圖)

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