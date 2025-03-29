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湖南副教授出軌「學術妲己」遭停職 妻曝大量開房紀錄

中國新聞組／北京29日電
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林姓副教授因出軌被停職。（視頻截圖）
林姓副教授因出軌被停職。（視頻截圖）

網傳湖南文理學院生命與環境科學學院副教授林某出軌女學生，林某妻子到女生讀研學校討公道，聲稱該女生在本科期間發三篇一區SCI論文，並且還有大量二人開房紀錄。

來源：YouTube

正在新聞報導，湖南文理學院黨辦工作人員表示，「我們已經關注到此事了，學校已經成立專班在調查。」

據荔枝新聞，查閱湖南文理學院生命與環境科學學院官網，發現該院師資隊伍的副教授名單裡已查詢不到林某信息。對此，湖南文理學院宣傳部一工作人員表示，「目前學校已經對林某進行停職停課處理，學校紀委已經啟動調查，後續以官方發布消息為準。」

根據網友爆料，一位自稱林姓副教授妻子的女士在湖南農業大學公開控訴，稱其丈夫與該校學生羅某存在不正當關係，並涉嫌學術舞弊。

據網傳信息顯示，羅同學本科就讀於湖南文理學院，她是考研到了湖南農業大學讀研，羅同學在本科就讀期間與林副教授有關係，所以林副教授妻子才不顧個人面子來到線下找羅同學。

從網傳信息來看，羅同學不僅長相甜美，而且個人履歷十分優秀。她的座右銘「沒什麽大不了，睡一覺就好啦」，也引發大家關注和熱議。

SCI是全球範圍內最具影響力的學術期刊索引之一，很多高校都將SCI論文作為評價科研實力的重要依據。普通本科生能在SCI期刊發表論文已屬罕見，連續發表三篇更是鳳毛麟角。這自然引發公眾對論文真實性的質疑：這些成果究竟是羅同學獨立完成，還是存在學術權力濫用？

隨著事件的發酵，羅某被網友冠上了「學術妲己」的名號 。

涉事女學生。（視頻截圖）
涉事女學生。（視頻截圖）

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