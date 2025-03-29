北大女碩士當食堂阿姨 網：大材小用 她：自洽勝過體面

北大碩士畢業生黃女士。（ 取材自瀟湘晨報）

一名北大碩士畢業的女生選擇當一名「食堂阿姨」，引發熱議。當事人回應稱，「自洽勝過體面」。

瀟湘晨報引述三聯生活周刊報導，26歲的黃女士2022年畢業於北京大學健康傳播專業，是新聞傳播學院碩士。她碩士畢業後選擇留校當一名「食堂阿姨」，被學生親切地叫做「黃媽」。

黃女士表示，從早上到下午1點閉餐，基本上沒有坐著的時候。雖然很累很辛苦，但不用腦力勞動，多休息就好。她稱，一開始並不習慣從早上站到下午的體力活兒，但對她來說，這些辛苦和勞累都是睡一覺就能緩過來的。

黃女士透露，自己也去過互聯網大廠實習，可每天被KPI推著走的滋味並不好受，「我本來就抗壓能力一般，我更想吃體力的苦」。她說：「在食堂工作的時候，比在互聯網大廠更快樂，做食堂阿姨是自己特別特別開心的一段時間了。」

她表示不和別人比，自己滿足就是最好的工作，想一步步做到食堂經理。「其實這份工作好不好，全看自己，自洽贏過一切體面。」

據媒體此前報導，黃女士於2022年入職北大餐飲中心，2023年7月已從文員轉崗為管培生。

「北大研究生畢業做食堂阿姨」的話題也在網路走紅，不少人關心，「北大研究生怎麽去當食堂阿姨？」「工作有編制嗎？」「是否太大材小用了？」

黃女士在評論區回覆表示，北大研究生畢業留在食堂工作，是自己遵從內心的選擇，她為此也放棄了很多高薪工作，當時單位老師和身邊同學也非常詫異。