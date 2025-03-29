1年嫁8次 95後成都女「出租自己」1天收費1500元

年輕人為生存「出租自己」，一名「95後」女生一年內結婚八次；示意圖。（視頻截圖）

中國高失業率下，年輕人為生存，各種新行業應運而生，其中一個就是「出租自己」，最常見的就是假扮新人或情侶，這其中大都是客戶因應長輩們的催婚，也有的是為收回份子錢而租演員辦酒席。由於市場頗具潛力，有「95後」女孩一天收費1500元（人民幣，下同，約206美元）扮新娘，一年裡就「嫁」了七、八次。讓網民直呼「現在的年輕人，狠起來連自己都賣」。

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南風窗報導，扮演他人現實生活中的角色，是「95後」成都女孩曹玫（化名）的職業，「女友」是她最常扮演的角色。

行業內，這份「出租自己」的工作也被稱為「生活演員」。他們進入雇主的現實生活，根據雇主的需要，扮演各種身分，如父母、伴侶、朋友、領導等，滿足來者在特定場景的需求。

一些時候，父母們也知道這些「幸福」是假象，但世俗觀念推著他們加入隊伍。曾有家長找到曹玫，希望幫自己的兒子租個女友，因為兒子曾交過一任女友，因男生家境差分手，但他們的婚期早已傳遍鄉里，無奈下，男方家只能租個假女友頂替完成婚禮。

大多數客戶在現實生活中面臨著各種壓力，卻無法找到合適的方式解決，於是選擇找生活演員來扮演自己的伴侶或父母，以暫時緩解家庭的矛盾，滿足家人和社會的期待。這些需求，讓生活演員這個行業逐漸有了市場。

曹玫便看到了其中的商機。這八年來，曹玫幾乎每年都在「結婚」，估算下來，大約「結」了20次，見父母的次數更是數不清。這些訂單多集中在過年過節，老雇主居多。

扮演男女朋友是「重頭戲」，尤其在過年期間。「年前我們有1000多單，基本上就是扮演男女朋友。」某經紀公司負責人李宇說。

這個行業並沒有具體的收費標準。一「中間商」陳熙說，在雲南，最低收 費大概是1000元／天，一線城市則可能漲至1500元／天，甚至2000元／天。

曹玫剛入行時，收費通常是600-800元／天，如今漲到1500元／天。若遇上節假日，價格則可能更高。

頻繁的「演出」也改變了曹玫的婚戀觀。她曾經期待一場獨屬於自己的婚禮。可參與多次婚禮後，她開始對婚禮流程感到麻木。曹玫因這份工作結識了不少「假公婆」不時會和她聯繫。如今，她仍徘徊在真假交織的生活，面對僱主的家庭和自己的家人，不得不編造一個又一個謊言。