我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

列車員推銷孕婦雪花膏「建議買不建議用」 網：看到內心掙扎

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一列車售貨員在車上推銷雪花膏，對一名詢問的孕婦乘客說「建議您買不建議用」。（視頻截圖）
一列車售貨員在車上推銷雪花膏，對一名詢問的孕婦乘客說「建議您買不建議用」。（視頻截圖）

一列車售貨員近日在車上推銷雪花膏時，一名孕婦乘客問孕婦可不可以用，該售票員頓時結巴，接著擠出一句「建議您買不建議用」。視頻衝上微博熱搜，有網民稱讚「這小哥很誠實」，「生活的無奈和良心的不安體現得淋漓盡致」。

據快科技報導，3月28日，微博話題「列車員給孕婦推銷建議買不建議用」引發熱議。據網傳視頻，一列車售貨員在推銷雪花膏時，被孕婦乘客問孕婦可不可以用，該售票員頓時結巴，說「建議您買不建議用」。

這位小哥表示，裡面有防腐劑，不是必備品，建議你買但是不建議你用。這句話引來不同解讀。

有網民表示，「對業績的渴望和良心瘋狂互博，這個小哥真的很誠實」，「看到他內心掙扎了」，「只謀財，不害命」；也有網民認為，「沒毛病，正常人用可以，孕婦最好別用。建議買了送人」，「別斷章取義吧，雪花膏國貨確實可以，只是有很多東西確實孕婦不能用啊，不代表不好啊。比如山楂」，「拍上網是又要打算讓人下崗嗎，到時候單位找人麻煩」。

據報導，孕期、哺乳期女性激素水平會發生變化，肌膚屏障與修護能力下降，選用化妝品的首要原則是安全第一，產品功效愈少愈好，要關注產品成分，盡量選擇不含或少含香精、人造色素、石蠟、礦物油及防腐劑的產品，以降低對胎兒、嬰兒產生不良影響的風險。

微博

上一則

李嘉誠暫停賣巴拿馬2港口 消息人士：原因大家明啦

下一則

網紅甲亢哥哭了 少林寺學功夫卻被一棍打出痛苦面具

延伸閱讀

百度副總裁女兒起底孕婦…「開盒」網暴 延伸到現實

百度副總裁女兒起底孕婦…「開盒」網暴 延伸到現實
通暢型Lotus智能馬桶 世報讀者享20元優惠4.15截止

通暢型Lotus智能馬桶 世報讀者享20元優惠4.15截止
13歲女兒用百度數據庫「開盒」他人？ 副總裁致歉沒用

13歲女兒用百度數據庫「開盒」他人？ 副總裁致歉沒用
13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

13歲女兒高調肉搜網友「沒在怕」 百度副總裁謝廣軍致歉

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊