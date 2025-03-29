列車員推銷孕婦雪花膏「建議買不建議用」 網：看到內心掙扎

一列車售貨員在車上推銷雪花膏，對一名詢問的孕婦乘客說「建議您買不建議用」。（視頻截圖）

一列車售貨員近日在車上推銷雪花膏時，一名孕婦乘客問孕婦可不可以用，該售票員頓時結巴，接著擠出一句「建議您買不建議用」。視頻衝上微博 熱搜，有網民稱讚「這小哥很誠實」，「生活的無奈和良心的不安體現得淋漓盡致」。

據快科技報導，3月28日，微博話題「列車員給孕婦推銷建議買不建議用」引發熱議。據網傳視頻，一列車售貨員在推銷雪花膏時，被孕婦乘客問孕婦可不可以用，該售票員頓時結巴，說「建議您買不建議用」。

這位小哥表示，裡面有防腐劑，不是必備品，建議你買但是不建議你用。這句話引來不同解讀。

有網民表示，「對業績的渴望和良心瘋狂互博，這個小哥真的很誠實」，「看到他內心掙扎了」，「只謀財，不害命」；也有網民認為，「沒毛病，正常人用可以，孕婦最好別用。建議買了送人」，「別斷章取義吧，雪花膏國貨確實可以，只是有很多東西確實孕婦不能用啊，不代表不好啊。比如山楂」，「拍上網是又要打算讓人下崗嗎，到時候單位找人麻煩」。

據報導，孕期、哺乳期女性激素水平會發生變化，肌膚屏障與修護能力下降，選用化妝品的首要原則是安全第一，產品功效愈少愈好，要關注產品成分，盡量選擇不含或少含香精、人造色素、石蠟、礦物油及防腐劑的產品，以降低對胎兒、嬰兒產生不良影響的風險。