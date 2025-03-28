雪山生拉硬拽包登頂？ 嚮導：擺拍玩梗 安全繩是減少耗能

嚮導何海川表示，為了安全和給遊客省力，會用一根安全繩拉著遊客。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

「人生第一座雪山」哈巴雪山4月將解封，在社交平台上，各種被嚮導生拉硬拽登頂的視頻再度火了起來。這些視頻中，嚮導的「鬆弛感」與遊客的狼狽成為網友們的「靈感來源」，不少人評論「一停一走，3000到手」、「嚮導簡歷：百分百登頂率」……對此，曾親身體驗的網友以及職業嚮導表示，相關視頻多為擺拍，所謂的「包登頂」也只是玩梗，「硬拖上了，下不來更麻煩。」

封面新聞報導，海拔5000多米的雪坡上，全副武裝的遊客有的彎腰扶膝，有的癱坐雪地，靠一根繩子，被嚮導拖拽著向上。嚮導背包負重前行卻大氣不喘，在社交平台上，嚮導牽著繩子帶遊客爬雪山的視頻收穫無數點讚。

嚮導何海川表示，為了安全和給遊客省力，會用一根安全繩拉著遊客。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

「我覺得挺好玩的，所以也想模仿一下。」江蘇無錫的小金，下個將滿19周歲，決定在生日前挑戰四川阿壩州的薩武神山。這是小金第一次爬雪山，也是她第一次去到高海拔地區。3月16日那天早上4時30分，她和同伴以及嚮導嘎西便出發登山了。

大概上午9時30分，他們爬到了距離山頂不到一公里的緩坡上，「那個時候其實狀態還不錯，但我想要拍一個同款嚮導生拉硬拽的視頻，嚮導也很配合地和我拍了，一邊扛著我，一邊說『必須登頂』，還挺好玩的。」

資深職業嚮導何海川說，不少遊客都會提出類似的請求，「這樣的視頻，擺拍的居多。」何海川主要在哈巴雪山、四姑娘山做嚮導，他表示，在登山過程中他們的作用就是輔助，「最多拉個繩子，減輕遊客體能的消耗。」近年來，雪山成為了一門「熱經濟」，來登山的人中，「小白」占到了三、四成，「很多人就是為了在山頂掛上獎牌拍個照發朋友圈。」

在何海川看來，不少來爬雪山的遊客對於雪山沒有一個正確的認識，「高反和體能都是很大的考驗。」在海拔四、五千米的地方，體能只有在海拔一兩千米處的50%，因此，嚮導們都會帶上一個安全繩，「一是擔心遊客乏力站不穩，二是在遊客實在爬不動的時候拉一拉。」「包登頂」，是不現實的，「所謂的『100%登頂率』就是玩梗。」

有著12年登山經驗的何海川，不建議「小白」選擇哈巴雪山。「哈巴雪山的攀登難度係數在5000米級徒步型雪山中，其實是數一數二的，因為坡度非常大，一出發就是上坡，比較累。」