河南女腹腔包塊開刀 生育器官全沒了 尚未生子的她崩潰

周先生提供的5000元收條。（取材自華商報大風新聞）

河南 一名女子2019年因腹腔包塊在滎陽市婦幼保健院治療，當時檢查宮頸癌和乳腺癌都未見異常，該院卻為她進行惡性腫瘤 手術，不僅將她的卵巢、子宮、宮頸等生育器官「全切」，還中途出來要紅包，讓還沒生孩子的她當場崩潰。儘管法院認定該院有醫療過失，但僅判賠5萬餘元（人民幣，下同，約6881美元），且此案因發回重審仍躺在法院裡，事發六年劉女士夫婦仍維權難。

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華商報大風新聞報導，河南滎陽50歲劉女士表示，「當時從鄭大三附院請來的專家給我說是惡性的，不用等快速病理，讓趕快簽字切除。我從未生育過，現在啥都沒了！」劉女士還稱，手術前20天，她在滎陽市婦幼保健院做過篩查未見異常，手術過程中醫師向其家屬索要了5000元「專家費」。

「我跑了幾家醫院，都說是腹腔包塊，2019年5月28日到滎陽市婦幼保健院檢查，本想去鄭大三附院做手術，保健院壓著她的B超不給，婦科許副主任說可以請鄭大三附院專家來，做得非常好。」她被告知只需切除患側，幾天就可以出院。2019年6月3日，時年44歲劉女士做了腹式患側附件切除術。

劉女士術後引發腹腔嚴重感染。（取材自華商報大風新聞）

婦幼保健院手術紀錄單顯示，當天做的是腹式子宮全切術加雙側附件切除術加盆腔淋巴結清掃術加部分大網膜切除術，輸血量達2500ml。劉女士術前臨床診斷術盆腔包塊，術後右側卵巢交界性漿液性乳頭狀囊腺瘤。

丈夫周先生回憶，當天手術安排在凌晨4點。手術中鄭大三附院專家告訴他，惡性腫瘤必須全切，「專家給我說，不用等快速病理結果，讓我趕快簽字切除，術後還得化療。」

更令劉女士感到生氣的是，她事後得知，手術進程中，許副主任跑出手術室向家屬索要5000元專家費，「把我肚子拉開，醫師又從手術室裡出來，半道上問俺丈夫要5000元，我也沒辦法。」

劉女士術後引發腹腔嚴重感染，轉到鄭大三附院，住院近三個月。目前，劉女士左腹部墜痛，左大腿麻木疼痛，她懷疑有後遺症，「我的器官沒了，我本來在婦幼保健院做手術，還想生孩子，現在啥都沒有了。這麼重要的器官給我割了……」

周先生解釋稱：「我們是2000年結婚，她因為盆腔炎症，沒有懷上孩子。」夫妻倆都是打工者，家裡經濟困難，「我妻子當年做手術時是44歲，我今年54歲，我們可能以後就沒有孩子了。」