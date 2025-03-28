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字節跳動張一鳴登中國首富 DeepSeek梁文鋒也進富豪榜

中國新聞組／北京28日電
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張一鳴。(取材自梨視頻)
張一鳴。(取材自梨視頻)

曾在去年10月公布的「2024年胡潤百富榜」成為中國首富的「字節跳動」創辦人張一鳴，彭博億萬富豪指數、富比世（Forbes）富豪榜27日均顯示，張一鳴再登頂中國富豪榜榜首。DeepSeek創始人梁文鋒則首次進入胡潤全球富豪榜，小米集團創始人雷軍身價翻倍。

富比世預估，張一鳴身家為655億美元(約4758億人民幣)，在全球富豪榜位列第23位，排名其後的騰訊創辦人馬化騰、農夫山泉董事長鍾睒睒、拼多多創辦人黃崢，和小米創辦人雷軍，則分列全球富豪榜第27、28、32和33名。

彭博億萬富豪指數預估，張一鳴身家為575億美元，位居全球富豪榜第24位，馬化騰和鍾睒睒分列第25、26位。

富比世介紹，張一鳴是中國科技巨頭字節跳動的主要聯合創始人，該公司以應用程序抖音、TikTok而聞名，在全球擁有超過10億用戶。張一鳴還涉足電子商務、教育、遊戲和新聞領域。

澎湃新聞稱，值得注意的是，在彭博億萬富豪榜上，張一鳴的身家較前一日並無變動，但鍾睒睒身家同一時間則縮水37.4億美元。意味張一鳴本次登頂，主因是鍾睒睒身家縮水、排名下滑所致。

梁文鋒。(取材自微博)
梁文鋒。(取材自微博)

瑞財經報導，40歲的DeepSeek創始人梁文鋒首次登上27日發布的胡潤全球富豪榜。小米集團56歲的雷軍成為財富增長最快的中國企業家。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「梁文鋒持有DeepSeek超80%的股份，如果DeepSeek達到OpenAI如今的一萬億估值，他有望成為中國首富。」

梁文鋒，1985年出生於廣東小鎮，2015年創立「幻方量化」，短短十年將其打造成中國量化私募「四巨頭」之一。2020年，他瞄準AI賽道，成立DeepSeek（深度求索），憑藉自主研發國產大模型DeepSeek-R1，迅速躋身全球AI第一梯隊。

總部北京的小米56歲雷軍，財富增加了一倍多達2200億元人民幣，首次進入中國前十。

近日，小米集團交出2024年業績，全年總收入3659億元，同比增長35%；第四季度收入1090億元，首次單季度破千億，同比增長48.8%。雷軍表示這是小米「史上最強財報」。

雷軍。(取材自微博)
雷軍。(取材自微博)

張一鳴 小米 DeepSeek

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