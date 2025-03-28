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廣西黑猩猩有了正經工作拋繡球 網：還說不是園長扮的

中國新聞組／廣州28日電
拋繡球的「丟那猩」。（取材自南寧晚報）
拋繡球的「丟那猩」。（取材自南寧晚報）

廣西南寧動物園黑猩猩網紅「丟那猩」因整天在園區內東奔西跑又向遊客拋擲糞便暴紅，不過近日牠找到了「正經」工作，那就是「拋繡球」；不少網友調侃：「繡球丟中誰，就獎勵其與『丟那猩』共度一個時辰」，「還說不是園長假扮的」。園方則稱這是「丟那猩」自然行為，遊客若接到「丟那猩」拋出的繡球，可將繡球直接帶回家。

據九派新聞報導，一名廣西網友3月26日在社交平台發布視頻稱，南寧動物園的「丟那猩」找到了正經工作——拋繡球，不再丟草皮、丟「便便」了，引發網友熱議。只見「丟那猩」跑來跑去，很賣力的把繡球拋向圍觀的人潮，看來有模有樣而且神準，有網友稱，「好了，這下猩猩也真的上班了」，「接到繡球就要留在廣西了啵」。

南寧動物園一名客服表示，「丟那猩」拋繡球是「三月三」上巳節期間的活動，網友發布視頻是近期開展預熱活動時拍攝的。「『丟那猩』拋繡球這個活動是限時的，大家到時候要抓緊時間了，而且牠不會全天都在那拋的，只在活動期間的每天9點半到10點半才有」。

問及為何「丟那猩」拋繡球這麼熟練時，上述工作人員笑著說，去年「三月三」期間動物園也舉行這個活動，「丟那猩」並沒有訓練過，這是牠自然的行為。遊客若接到「丟那猩」拋出的繡球，可將繡球直接帶回家。

「丟那猩」與遊客隔空「山歌對唱」。（取材自南寧晚報）
「丟那猩」與遊客隔空「山歌對唱」。（取材自南寧晚報）

「丟那猩」是南寧動物園的明星——黑猩猩山米，是一對德國夫婦於2009年向南寧動物園捐贈的3隻黑猩猩之一，已在中國生活了16年。2022年10月，牠就因摸頭、跳躍和向遊客投擲草皮、雜物等行為，被遊客拍攝發至社交媒體後走紅。牠還會與遊客「隔空對唱」壯族山歌。

南寧動物園動物管理科三班班長、動物高級馴獸師孔繁銘曾介紹稱，黑猩猩的一些習性與人類的孩童時代相似，好奇、喜歡模仿，領地意識很強。遊客在觀賞過程中的起哄、逗玩，對黑猩猩來說是一種挑釁，黑猩猩會跳躍、擊掌、吼叫甚至扔東西，驅趕牠們認為是侵入領地的不友好的遊客。

如今黑猩猩愈來愈火，南寧動物園為防止牠們作出過激行為、傷害到遊客，保育人員每天都會進入館內，進行安全隱患排查，並加強日常巡邏。動物園還會繼續展開目的性的正強化行為訓練，糾正動物不良行為，提高黑猩猩與人的親和度，減少黑猩猩的應激反應。

據廣西本地媒體25日報導，南寧動物園舉辦「三月三」民俗文化節預熱活動，工作人員將糯米飯、水果等食物放在園區平台上，供「網紅」黑猩猩「丟那猩」食用，並在其園區內綁上繡球，共慶「三月三」。

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