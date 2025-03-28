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奔現了…感動億萬網友的中美家庭在上海相聚 評論區暖哭

中國新聞組／上海28日電
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榕榕和諾依曼·布雷肯（Neumann Brecken）兩家人終於見面。（取材自瀟湘晨報）
榕榕和諾依曼·布雷肯（Neumann Brecken）兩家人終於見面。（取材自瀟湘晨報）

今年初在中國社交媒體小紅書上，一對中美家庭互發一家人合照的照片感動億萬網友，近日，他們在順利在上海「奔現」了。兩家情緣源自31歲美國網友諾依曼·布雷肯（Neumann Brecken）發布一張自己抱著女兒的照片，配文「期待我們在大洋彼岸結交的所有新朋友」，獲得在上海的榕榕回覆，兩家相約見面貼文讓評論區的網友直呼好暖。

據瀟湘晨報報導，諾依曼·布雷肯（Neumann Brecken）來自美國密西西比州，1月14日，他在中國社交媒體上發布一張自己抱著女兒的照片，並配文說，「期待我們在大洋彼岸結交的所有新朋友」。隨後，在上海的榕榕也回覆一張一家三口在超市購物的合影照片，兩家從不相識到成網上至交，當時感動億萬網友。

「帖子火了之後，我們就一直有聯繫，也提過邀請他們到中國來玩」，榕榕說。2月26日，諾依曼·布雷肯宣布拿到中國簽證；3月22日，諾依曼·布雷肯一家三口經過15個小時的飛行抵達上海，榕榕一家特意製作了一條歡迎橫幅到機場迎接，上面有諾依曼·布雷肯一家的合影。

榕榕19個月大的女兒tiu主動把手裡的零食分享給諾依曼·布雷肯16個月大的女兒M...
榕榕19個月大的女兒tiu主動把手裡的零食分享給諾依曼·布雷肯16個月大的女兒Meredith。（取材自瀟湘晨報）

「1億人看過的美國家庭，他們來了！！！終於和Brecken Neumann一家正式見面。」3月23日上午，榕榕也在網上和大家分享這則喜訊。

在機場，榕榕19個月大的女兒和諾依曼·布雷肯16個月大的女兒第一次見面，兩家人在機場互贈禮物，諾依曼·布雷肯一家贈送了印有「讓我們成為朋友」中文的連帽衫，和代表友誼的蝴蝶蘭，榕榕一家也贈送了鮮花，和上海的傳統糯米粽子青團，寓意團團圓圓。

布雷肯早前發文截圖，（取材自澎湃新聞）
布雷肯早前發文截圖，（取材自澎湃新聞）

兩家人見面後，這兩天一起在上海遊玩，在榕榕的主頁，也分享了不少兩家人的日常，「設想過第一次見面，倆慢熱娃抗拒爆哭的情景，因為語言不通尷尬零互動的場景。卻完全沒料想過，第一次見面，tiu主動把手裡的零食分享給了Meredith；第二天當Meredith因為倒時差難受爆哭時，tiutiu抽了紙巾想去給她擦眼淚；傍晚的黃浦江遊輪上，當熟悉的童謠響起時，兩個寶寶天然地開始親近，跳舞；在一起的第三天，她們一起在迪士尼盡情地探索、嘗試；短暫且無比珍貴的相聚時刻，還有無數個這樣的溫馨瞬間」。

諾依曼·布雷肯說，他是美國密西西比一個普通房產經紀人，業餘愛好表演；「其實我們就是一個普通的家庭，很享受生活，我喜歡旅行了解新文化，認識新朋友」。

兩家人的故事也感動了不少網友，在兩位的評論區，網友紛紛暖心留言，「見面了，好溫暖的延續，真是有點不可思議」，「世界本該如此」，「太棒了，也同時願你們一家玩得開心，中國的美景美食都很多，你們也可以好好體驗一下」

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